Siim Raudla: Eesti korvpallur Euroliigas on ikkagi korralik rariteet

Eesti korvpallikoondislaste Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubil Baskonial on Euroliigas käsil mõõnaperiood. Viimasest kuuest kohtumisest on kaotatud viis. ETV spordisaates analüüsis korvpallitreener Siim Raudla Baskonia senist käekäiku ja järgmise nädala vastasseisu Kaunase Žalgirisega.

Baskonia vahepeal ainult võitis, aga nüüd jaanuarikuus ainult kaotas. Kumb on õige Baskonia?

Baskonia on oma fännide, kaasa arvatud Eesti fännide, ootused kõrgele tüürinud, aga peame ikkagi mõistma, et tegemist on senise Euroliiga hooaja suurima üllatajaga koos Kaunase Žalgirisega. Nii et hoidkem ikkagi jalad maas, hetkel on Baskonia play-off'i joone peal ja kõik on hästi.

Hispaania klubid on sel hooajal väga heas hoos. Miks?

Hispaania on valitsev Euroopa meister ja kuigi neil kõlavaid nimesid enam nii palju pole, siis Hispaanias on endiselt kõige rohkem korvpalli teadlikkust ja raha. Hispaania klubid saavad endale osta kalleid välismängijaid, näeme seda eelkõige Barcelona ja Madridi Reali puhul. Hetkel on Hispaania liiga vaieldamatult esikohal ja usun, et see jääb nii mõneks ajaks.

Pole väga palju aega möödas sellest, kui Euroliigas mängis Kristjan Kangur. Nüüd mängivad Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste. Kas neid hetki on võimalik kuidagi võrrelda?

Eesti korvpallur Euroliigas on ikkagi korralik rariteet. Olgu ta Kangur, Kotsar, Müürsepp, Tein või Raieste, igal juhul elame neile kõigile kaasa. Emotsionaalselt pakub see Eesti korvpallifännile väga palju.

Ütlesid, et Žalgiris mängib viimaste aastate parimat korvpalli. Kui palju on seda kohustust hästi mängida ja jõuda kodusele finaalturniirile?

Žalgiris on hoopis teisest ooperist kui Baskonia. Žalgiris mängib ikkagi kaitsest lähtuvalt ja mängijate sitkus on saali taas täis toonud. Finaalturniir toimub Kaunases, aga sinna jõudmine on väga raske. Nende liider Keenan Evans on hooaja lõpuni vigastusega väljas ja sellist meest on ülimalt keeruline asendada.

Baskonia läheb nädala pärast Kaunasesse mängima ja siin Eestis on bussidel juba hääled sees. Siit läheb ikka väga suur hulk inimesi seda mängu vaatama. Minu põlvkonna jaoks on Žalgirisel väga suur lugu taga, aga kas nooremad põlvkonnad suhestuvad Žalgirisega?

Tänasel päeval see side võib-olla enam nii tugev ei ole, aga paratamatult nad on meile lähedal ja nagu sa ütlesid, paljud Eesti inimesed lähevad järgmisel nädalal seda mängu vaatama. Arvan, et eestlaste juuresolekul saab üks korralik korvpallipidu üles pandud.