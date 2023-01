Baskonia sai Euroliigas teise järjestikuse kaotuse

Mänguskoori avas Baskonia, aga sealt edasi juhtis Bayern kogu mängu, viimasel veerandajal kasvatati vahepeal edu ka 21-punktiliseks. Kolmanda järjestikuse võidu võtnud Bayern tabas 24 kaugviskest 14, seejuurest neist kaheksa esimesel veerandajal.

Kuus Bayerni mängijat jõudis kahekohalise punktisummani: Cassius Winston tõi 16, Augustine Rubit 13, Nick Weiler-Babb 12, Othello Hunter 11, Niels Giffey 11 ja Corey Walden samuti 11 punkti.

Saksamaal teise järjestikuse kaotuse saanud Baskonia parim oli Markus Howard 21 punktiga. Kotsar mängis 19 minutit ning panustas seitsme punkti ja nelja lauapalliga. Raieste koosseisu ei kuulunud.

Baskonia on tabelis 11 võidu ja seitsme kaotusega kuues, Bayernil on vastupidi seitse võitu ja 11 kaotust ning nad on 14. kohal.

Tulemused:

Bayern – Baskonia 92:79

Panathinaikos – Fenerbahce 88:94 la.

Bologna Virtus – Kaunase Žalgiris 77:87

Berliini Alba – Milano Olimpia 83:63

Crvena zvezda – Madridi Real 59:79

Monaco – Olympiakos 64:60