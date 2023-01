Kruus: kui ärakukkumist ei tule, on Baskonia finaalturniiri meeskond

Eesti korvpallurite Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia on Euroliigas kogunud 11 võitu ja kuus kaotust ning asub selle bilansiga liidrite seas. Korvpallikommentaator Kalev Kruusi sõnul on edu põhjuseks hea kambavaim.

"Siit kaugelt on seda keeruline öelda. Võib-olla tavajutud - on sattunud kokku väga hea punt, kus üksteist toetatakse, kus treener saab väga hästi aru, kel mis roll on," sõnas Kruus intervjuus ERR-ile.

Baskoniat veab väljakul 23-aastane ameeriklane Markus Howard, kes on visanud sel hooajal Euroliigas keskmiselt 15,6 punkti mängus. "Saame aru, et kogu mäng käib mingis mõttes ümber Markus Howardi," lausus Kruus.

"See vend oma lõbusa stiili ja olekuga on praegu Euroopa korvpallis täiesti fenomenaalne tegija. Teised poisid tulevad sellega kaasa. Treener lubab tal olla suhteliselt mitte-raamides. See on ka edu alus."

"Nad võivad küll täiesti ära kukkuda, aga sellest ei juhtu mitte midagi - järgmine päev pannakse jälle hullu!" jätkas Kruus. "Kui sa vaatad, kuidas pink on läbi hooaja püsti, näpud püsti - tegelikult on seda päris lõbus vaadata!"

Kruus tõi võrdluse favoriitide sekka kuuluva Istanbuli Fenerbahcega, kes võitis Euroliiga ja koduliiga peale hooaja esimesest 20 mängust 18, aga seejärel kustus

"Praegu hetkel on neil Euroliigas viis kaotust järjest. Eilne Žalgirisega mäng - tundus, et [peatreener Dimitrios] Itoudis ei saa üldse aru, kellega seal midagi mängida," lausus Kruus.

"Aga Baskonial ei ole sellist ärakukkumist veel olnud ja kui seda kevadeni ei tule, siis ma julgen küll öelda, et see on väga selgelt Final Four meeskond."

Esimest hooaega Baskonias mängiv Kotsari keskmised näitajad on 9,1 punkti ja 3,7 lauapalli mängus. Et seni on kulgenud karjäär uues klubis edukalt, pole Kruusi sõnul küsimus.

"Kui mees mängib esimest aastat Euroliigas ja ta on Euroliiga juhtiva klubi põhirotatsioonis kogu aeg sees, siis tegelikult sellist küsimust ju esitada ei saagi."

"Loomulikult, me kõik, eestlased, tahame ju alati paremat ja nii edasi. Ilmselt Maik tahab ka, et tal vabavisked paremini sisse kukuks," jätkas Kruus. "Aga nagu [Eesti koondise peatreener] Jukka Toijala siin ühes viimases intervjuus ütles - see mees paneb paari kuu pärast kõik sisse. Ei ole küsimus, see on peas kinni."

"Aga ta ei ole rotatsioonist välja kukkunud. Ta on isegi veel sellises staatuses, et tal antakse mingites mängudes puhkust - viimases Hispaania liiga mängus kaasa ei teinud," meenutas Kruus. "Kus tegi minu meelest väga hea partii Sander Raieste!"

"Sai oma võimaluse ja oli minu arust väga tore! Ma tahaks öelda Raieste kohta ka, et vaatamata sellele, et ta võib-olla kõige rohkem mänguaega ei saa, aga see, kuidas see vend suudab tuju hoida - see on päris pull! Tegelikult tundub, et päris positiivne kuju on."

Pühapäeval võõrustab Baskonia koduliigas Valenciat. Järgmisel nädalal tuleb Euroliigas pidada kaks võõrsilmängu: kõigepealt teisipäeval Müncheni Bayerniga ja reedel Belgradi Partizaniga.