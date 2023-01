Eestlaste klubi kaotas Euroliigas neljandat korda järjest

Neljanda kaotuse järjest saanud Baskonia oli suurema osa mängust tagaajaja rollis ja kuigi neljandal veerandil saadi vahe mõnel puhul isegi paarile punktile (65:67, 67:69), siis peagi juhtis Barcelona taas kümnega (77:67) ja võitis seitsmega.

24 minutit mänginud Kotsar viskas kümme punkti (kahesed 5/7), võttis kaks lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu. Raieste pääses väljakule paariks minutiks ja statistilisi näitajaid ei kogunud.

Baskonia parim oli 16 punktiga leedulasest ääremängija Tomas Sedekerskis, Nikola Mirotic tõi võitjatele 15 silma.

Tulemused: Istanbuli Fenerbahce - Monaco 98:94 la, Tel Avivi Maccabi - Berliini Alba 87:74, Bologna Virtus - Ateena Panathinaikos 74:64, Baskonia - Barcelona 78:85, Valencia - Belgradi Partizan 89:81.

Baskonia jätkab hooaega 11 võidu ja üheksa kaotusega ning on langenud tabelis seitsmendaks, mis viib veel küll ka sõelmängudele. Barcelona on 13 võidu peal koos Madridi Reali ja Fenerbahcega, seejuures on Realil üks mäng varuks.