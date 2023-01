Maailma esireket Swiatek langes Austraalias konkurentsist

Mõlemas setis kaotas Rõbakina ühe servigeimi, aga Swiatek kaks. Seejuures teises setis oli Swiatek juhtimas 3:0. Rõbakina esimene serv töötas hästi, sest ta teenis neilt 80 protsenti punktidest. Swiatekil oli sama näitaja vaid 57 protsenti.

"See oli väga raske matš ja ma austan Igat väga tema löökide ja slämmisaavutuste tõttu," sõnas 23-aastane Rõbakina. "Ta on noor mängija ja mängib tõesti hästi. Arvan, et täna servisin samuti hästi, aga ühel poolel oli veidi probleeme. Mängisin tõeliselt hästi tähtsatel hetkedel ja see otsustas."

Mullune Wimbledoni meister Rõbakina läheb veerandfinaalis kokku lätlanna Jelena Ostapenkoga (WTA 17.), kes oli neljandas ringis parem ameeriklanna Coco Gauffist (WTA 7.) 7:5, 6:3. Välja võib tuua murdepallid, mida lätlanna realiseeris kolmest kolm, aga Gauff kaheksast kõigest ühe.

Nii Rõbakina kui ka Ostapenko pääsesid Austraalias kaheksa parema hulka esmakordselt.