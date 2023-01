Käsipalli meistriliiga jätkub aasta esimeste kohtumistega

Teisipäeval lähevad Tapal vastamisi sarjas neljandal kohal paiknev SK Tapa/N.R Energy ja nende seljataga asetsev HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Kolmapäeval kohtuvad liigat täiseduga jätkav Põlva Serviti ja kolmandana paiknev Viljandi HC ning vooru lõpetavad liiga teine Mistra ja võiduta jätkav HC Tallinn.

Nädalavahetusel Balti liigas lätlastele kaotanud, kuid seejärel võimsa kodupubliku ees Põlva Serviti pika võiduseeria katkestanud SK Tapa/N.R Energy loodab vajalikke lisapunkte teenida. Tabelis paiknetakse hetkel neljandal kohal, kuid vaid kaks punkti lahutab neid kolmandast positsioonist. HC Kehra, kes sel hooajal Eesti-Läti-Leedu liigas ei osale, peab oma selle aasta esimese ametliku kohtumise. Võistkondade esimene omavaheline matš lõppes tapakate 29:27 võiduga.

"Vaadates peale tabeliseisule, siis meie jaoks on tegemist väga kohtumisega. Kui tahame säilitada lootuse jõuda play-offi, siis peame Tapalt punktidega naasma. Meeskond on vahepealsel ajal olnud hädas kõhuviirusega ning mõned mängijad olid küll vetsupoti külge naelutatud, kuid loodetavasti oleme siiski saanud aega piisavalt puhata ning ka treenida. Oleme võitluseks valmis," alustas HC Kehra eest selle hooaja Eesti meistrivõistlustel seitsmes matšis 31 väravat visanud David Mamporia. Sk Tapa ridades on Kaspar Lees kogunud üheksa kohtumisega 38 väravat.

Viimastel aastatel Eestis omavahel mitmeid tiitleid jaganud Serviti ja Viljandi on teineteisele juba väga tuttavaks saanud ja vastaste üllatamine enam lihtne ei ole. Serviti pidas möödunud nädalavahetusel Balti liigas kaks kohtumist, kus võideti kindlaid leedukaid, kuid siis lõpetas SK Tapa nende pika võiduseeria selles sarjas. Mulgid peavad oma selle aasta esimese ametliku kohtumise. Eesti meistrivõistluste esimeses voorus oli Serviti Viljandist parem numbritega 34:27.

"Meil on seljataga pikk mängupaus. Osad pallurid madistasid koondises, teised tegid samal ajal üldfüüsilist trenni. Seetõttu võivad mehed olla erinevas vormis. Karta on, et võib tulla rabe mäng, sest ajalugu on näidanud, et pärast mängupausi tuleb sisse rohkem pisivigu ning esineb raskusi realiseerimisel. Vastastel on Balti liiga nädalavahetus seljataga ning nendel on mängukogemus hinge all, mis asetab nad kerge favoriidi rolli. Meie peame enda seest siiski vajaliku käigu leidma, et koduse liiga positsiooni enne play-offe parandada," kommenteeris sel hooajal meistrivõistlustel üheksa kohtumisega 41 väravat visanud Kristo Voika. Serviti resultatiivseim mees on olnud seitsme matšiga 36 tabamust kirja saanud Jürgen Rooba.

Mistra ja HC Tallinna ridadest leiab palju mehi, kes on ühel või teisel hetkel oma karjäärist koos mänginud. HC Tallinn pidas nädalavahetusel põneva lahingu lätlastega, aga pidi lõpuks siiski vastaste üheväravalist paremust tunnistama. Mistra ei ole ametlikes kohtumistes veel sel aastal platsil käinud. Meeskondade esimese vooru kohtumine meistrivõistlustel lõppes Mistra kolmeväravalise võiduga.

"Peame parandama oma esitust võrreldes esimese vooru kohtumisega HC Tallinnaga. Meil on seljataga pikk mängupaus ning eks siis kolmapäeval selgub, millises vormis me oleme. Vastased tegid hea esituse Balti liigas ning ilmselgelt midagi lihtsat meid ees ei oota," lõpetas Mistra eest sel hooajal meistriliigas üheksa kohtumisega 30 väravat visanud Marko Slastinovski. HC Tallinna resultatiivseimaks mängumeheks on olnud Volodymyr Shcherban, kes on tabanud üheksa mänguga 44 korda.