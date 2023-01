Võimsalt servinud Tamm alistas Dohas finaalis endise maailma 17. reketi

Eesti kolmas reket servis pühapäevases finaalis 20 ässa maailma edetabelis nüüdseks 464. reale langenud Tomici 13 vastu, sealjuures oli eestlase esimese servi õnnestumise protsent 75 ning ta võitis esimeselt servilt 87 protsenti mängitud punktidest. Tomic ei teeninud Tamme vastu ühtegi murdevõimalust.

24-aastasele Tammele on see karjääri kolmandaks ITF-i turniirivõiduks, mõlemad senised triumfid sündisid Tuneesias Monastiris, kui ta alistas 2019. aasta novembris kahes setis itaallase Andrea Guerrieri ning oli 2020. aasta detsembris finaalis üle venelasest Artjon Dubrivnõist.

Turniiriks teise paigutuse teeninud Tomic jõudis 12 aastat tagasi Wimbledonis veerandfinaali, on võitnud neli ATP turniiri ning kerkis karjääri tipphetkel, 2016. aasta alguses, ka maailma 17. reketiks. Kogu karjääri jooksul on austraallane aga silma paistnud erinevate vastuoluliste intsidentidega ning on mitmel korral öelnud, et ei ole tennisest tegelikult kunagi eriti palju hoolinud.

Tamm tegi Dohas puhta töö veel ka selles mõttes, et alistas turniiri jooksul nii esimese, teise kui kolmanda asetuse saanud mängija: laupäevases poolfinaalis läks Tamm vastamisi kolmanda asetusega Usbekistani tennisisti Humojun Sultanoviga (ATP 490.) ning alistas ta 7:6 (2), 6:4, veerandfinaalis oli ta 7:6 (4), 7:6 (5) üle esimesena paigutatud rumeenlasest Marius Copilist (ATP 377.), kes koputas oma karjääri tipphetkel ka maailma edetabeli esimese 50 uksele.