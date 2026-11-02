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Runin sai meresõudmise rannasprindi olümpiadebüüdil 11. koha

Sõudmine
Steven Runin
Steven Runin Autor/allikas: Benedict Tufnell
Sõudmine

Pärnu Sõudeklubi 17-aastane sportlane Steven Runin saavutas Dakari noorte suveolümpiamängudel meeste ühepaadi rannasprindis 11. koha.

Runin alustas võistlust laupäeval Saly rannas peetud ajasõidus, kus sai 32 võistleja seas seitsmenda aja (2.45,02). Nii pääses ta kaheksa kiireima seas otse kaheksandikfinaali, ülejäänud kaheksa edasipääsejat selgusid pühapäeval toimunud teises ajasõidus, teatas Eesti Olümpiakomitee.

Esmaspäevases kaheksandikfinaalis kohtus Runin hiinlase Juntao Suga, kes oli teises ajasõidus näidanud kiiruselt teist aega (2.30,95). Hiinlane oli üks võistluse tugevamaid osalejaid: alles oktoobris võitis ta Qingdaos koos Lili Liuga rannasprindi U-19 maailmameistritiitli segapaarisaerulisel kahepaadil. Runin pidi kaheksandikfinaalis hiinlase paremust tunnistama ning lõpetas oma esimese olümpiavõistluse 11. kohaga.

Rannasprint erineb tavapärasest sõudmisest nii võistluspaiga kui ka formaadi poolest. Võistlejad alustavad jooksuga rannalt paadini, sõuavad 250 meetrit merele, teevad poi juures 180-kraadise pöörde ja sõuavad tagasi kaldale. Pärast paadist väljumist tuleb veel joosta üle liiva finišijooneni. Kaheksandikfinaalist alates võistlevad sportlased kahekaupa duellides ning järgmisse ringi pääseb neist kiirem. Lisaks sõudmiskiirusele mõjutavad tulemust stardijooks, paadi käsitsemine ja mereolud.

Runin on Pärnu Sõudeklubis treeninud 2022. aastast Ingrid Võsu juhendamisel. Dakaris abistab teda kahekordne olümpiamedalist Tõnu Endrekson.

Rannasprint jõuab esimest korda ka täiskasvanute olümpiamängude kavva 2028. aastal Los Angeleses, kus võisteldakse meeste ja naiste ühepaatidel ning segapaarisaerulistel kahepaatidel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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