Naiste käsipalli meistriliigas peetakse aasta esimesed kohtumised

Novembri lõpus karikavõitjaks tulnud Aruküla alustas eelmise aasta lõpus käima läinud Eesti meistrivõistlusi edukalt, kui kodus alistati kindlalt Reval-Sport Kopli. SK Tapa pidi avakohtumises tunnistama HC Tabasalu/Audentese paremust. Esimeses omavahelises mängus karikavõistlustel jäid aga ühe väravaga peale just Tapa valla spordikooli naised. Mõlemal võistkonnal on kaks kindlat liidrit. Maarja Treiman Aruküla ja Karina Kuul Tapa poolelt on mõlemad sel hooajal visanud keskmiselt üheksa väravat mängus.

"Kahjuks on meil olnud mängudest väga pikk paus ja treeningutesse kõiki naisi me kokku saanud ei ole. Eks siis esmaspäeva õhtul platsil selgub, kes kohtumiseks paremini valmis on," ütlesid Maarja Treiman ja SK Tapa esindaja Marjette-Maie Müntser justkui ühest suust. "Meie jaoks ei saa mäng kindlasti lihtne olema, kuid vahepealne paus on andnud kõigile võimaluse individuaalselt areneda," lisas Müntser.

Kui HC Tabasalu/Audentese jaoks on tegemist meistriliiga teise kohtumisega, olles esimeses mängus alistatud SK Tapa, siis Reval-Sport Mella peab oma avamatši. Naiskondade esimeses omavahelises mängus jäi Mella numbritega 38:24 kindlalt peale. Mõlemad tiimid pidid eelmise aasta lõpus võtma vastu kibedad kaotused, kui Mella jäi karikavõistluste finaalis ning Tabasalu pronksikohtumises vastastele karistusvisete järel alla.

"Uuele aastale läheme peale hea meeleoluga. Aasta lõpus näitasime meistrivõistluste avamängus oma seni parimat esitust. Vahepeal oleme saanud puhata ning nädalavahetusel osalesid palju meie mängijad koondise laagris, mis on kindlasti heaks inspiratsiooniks kogu naiskonnale. Läheme kodupubliku ees kindlasti Mella vastu võidupunktide järele," vaatas matšile ette Tabasalu mängija Kerli Jõks.

"Tahaksime uut käsipalliaastat alustada ilusa võistkondliku esitusega. Loodame, et meie füüsiline vorm on heal tasemel, sest oleme selle nimel vaeva näinud. Lisaks saame veel nädal aja treeningutel eesootavaks kohtumiseks valmistuda. Osad mängijad osalesid ka naiste koondise laagris, mis vajalikke treeninguid juurde andis. Ootame põnevat ja emotsionaalset kohtumist," lõpetas Mella pallur Anastasija Bušina.