Vene ja Treier tegid koduklubides korralikud esitused

Siim-Sander Vene ja Jeruusalemma Hapoel kaotasid Iisraeli kõrgliigas 83:89 (15:23, 21:26, 20:20, 27:20) Galil Elyoni Hapoelile. Vene alustas algkoosseisus ning viskas 21 minutiga 10 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/5), hankis kaks lauapalli ja andis kaks korvisöötu. Tabelis asub Jeruusalemma Hapoel seitsme võidu ja kuue kaotusega viiendal kohal.

Itaalia kõrgliigas said mänguaega Kaspar Treier, Mikk Jurkatamm ja Joonas Riismaa. Treieri koduklubi Sassari Dinamo võttis Reggiana vastu 99:74 (20:16, 32:24, 24:18, 23:16) võidu. Eestlase arvele kanti 19 minutiga kuus punkti (kolmesed 2/2), neli lauapalli, kaks söötu ja üks viskeblokeering.

Jurkatamme tööandja Treviso kaotas 72:101 (27:21, 13:20, 14:32, 18:28) Pesarole, Jurkatamm nelja minutiga punktiarvet ei avanud (kolmesed 0/1). Riismaa ja Brindisi pidid tunnistama Varese 104:90 (26:27, 29:17, 23:24, 26:22) paremust. Riismaa tõi kümne minutiga ühe punkti (vabavisked 1/2, kolmesed 0/1) ja kaks lauapalli.

Liigatabelis on kõrgeimal kohal Sassari, kes paikneb kuue võidu ja kaheksa kaotusega üheksandal kohal. Brindisil on Sassariga võrdselt võite ja kaotusi ning on 11. kohal. Treviso asub viie võidu ja üheksa kaotusega eelviimasel ehk 15. positsioonil.