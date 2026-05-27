Riismaa klubi hooaeg sai läbi

Venezia võitis kaks esimest kohtumist kodus, seejärel Derthona kaks järgmist samuti kodus. Otsustav viies mäng peeti teisipäeval Veneetsias, kus kohalik võistkond jäi peale 89:83 (23:23, 25:17, 20:26, 21:17).

24-aastane Riismaa seeria jooksul palju mängu aega ei teeninud. Ta käis platsil vaid Tortona teises kodumängus, kus viibis väljakul kuus minutit ja viskas kolm punkti.

Põhihooajal sai Riismaa platsile 18 korda keskmiselt 9,7 minutiks. Eestlase arvele jäi 2,6 punkti, 0,9 lauapalli, 0,2 resultatiivset söötu ja 0,3 vaheltlõiget mängus.

Itaalia kõrgliigas on selgunud nüüd mõlemad poolfinaalide paarid: Venezia läheb järgmisena kokku põhiturniiri parima Bologna Virtusega. Teise finalisti selgitavad Brescia ja Milano Olimpia.