X!

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

Korvpall
Joonas Riismaa (palliga)
Joonas Riismaa (palliga) Autor/allikas: SCANPIX / IPA Sport/ABACA
Korvpall

Eesti korvpallur Joonas Riismaa klubi Derthona Basket kaotas Itaalia meistrivõistluste veerandfinaalis Veneziale mängudega kaks-kolm.

Venezia võitis kaks esimest kohtumist kodus, seejärel Derthona kaks järgmist samuti kodus. Otsustav viies mäng peeti teisipäeval Veneetsias, kus kohalik võistkond jäi peale 89:83 (23:23, 25:17, 20:26, 21:17).

24-aastane Riismaa seeria jooksul palju mängu aega ei teeninud. Ta käis platsil vaid Tortona teises kodumängus, kus viibis väljakul kuus minutit ja viskas kolm punkti.

Põhihooajal sai Riismaa platsile 18 korda keskmiselt 9,7 minutiks. Eestlase arvele jäi 2,6 punkti, 0,9 lauapalli, 0,2 resultatiivset söötu ja 0,3 vaheltlõiget mängus.

Itaalia kõrgliigas on selgunud nüüd mõlemad poolfinaalide paarid: Venezia läheb järgmisena kokku põhiturniiri parima Bologna Virtusega. Teise finalisti selgitavad Brescia ja Milano Olimpia.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

16:05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

08:10

Oklahoma City Thunder võitis viienda mängu ja asus seeriat juhtima

26.05

Drelli koduklubi vormistas mai alguses pooleli jäetud mängus võidu

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

26.05

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

26.05

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

25.05

Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

25.05

San Antonio tasakaalustas Wembanyama vedamisel seisu

25.05

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

24.05

Nord Cup näitas, et korvpalli kandepind on Eestis lai

24.05

Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

24.05

Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

videod

sport.err.ee uudised

16:05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

15:42

Noor tšehhitar ei peatanud Swiatekit

15:07

Eesti aerutaja võitis kõrgetasemelisel regatil kolm medalit

14:33

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

13:46

Nazarov välihooajal ei võistle

13:12

Sinjavski väravasööt aitas Baniku kõrgliiga lävepakust ühe jalaga üle

12:29

Mai Narva on EM-i hästi alustanud

11:51

Jürgen Henn avalikustas jalgpallikoondise koosseisu Balti turniiriks

11:22

Eesti võimlemistipud alustavad Bulgaarias Euroopa meistrivõistlusi

10:55

Barcelona talismanist huvitub ambitsioonikas Inglise klubi

10:13

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

09:44

Vegas Golden Knights jõudis Stanley karikavõistlustel finaali

09:11

Sinner sai 30. võidu järjest

08:42

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

08:10

Oklahoma City Thunder võitis viienda mängu ja asus seeriat juhtima

loetumad

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

26.05

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

26.05

Jefimova ja Zaitsev pälvisid esikoha, Randväli alistas minuti piiri

08:42

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo