Venus Williams jätab Austraalia lahtised vigastuse tõttu vahele

Seitsmekordne suure slämmi võitja Williams sai Uus-Meremaal toimunud Aucklandi tenniseturniiril vigastada ega osale 16.- 29. jaanuarini toimuvatel Austraalia lahtistel.

42-aastane Williams teenis turniirile vabapääsme, kuid peab sellest loobuma. Tema asemel võtab koha sisse austraallanna Kimberly Birrell (WTA 173.).

Venus Williams has withdrawn from the Australian Open due to an injury sustained at the ASB Classic in New Zealand.



Australia's Kim Birrell will be awarded her wildcard place.