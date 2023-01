Williams sai esimese võidu pärast üle-eelmise aasta Wimbledoni

Seitse slämmiturniiri võitnud Williams (WTA 658) alustas oma 30. hooaega WTA turniiritasemel ja sai avaringis 7:6 (4), 6:2 jagu ameeriklannast Katie Volynetsist (WTA 113.). 42-aastane Williams on täpselt poole vanem, kui talle alla jäänud 21-aastane Volynets.

Tugev vihmasadu katkestas matši korraks esimese seti tie-break'i ajal, kuid jätkus hiljem.

"See on raske, kui oled sõiduvees ja lihtsalt järsku pead mängu pooleli jätma," ütles Williams. "Ma olin vihmapausi ajal nii vihane. Treener suutis vaevu minuga rääkida, nii et proovin oma suhtumist parandada."

October 31, 1994: Venus Williams, 14, wins a match on the WTA Tour, in Oakland.



January 2, 2023: Venus Williams, 42, wins a match on the WTA Tour, in Auckland. pic.twitter.com/8YwhYyoNKF — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 2, 2023

Williams sai Austraalia lahtistel mängimiseks vabapääsme. Esimest korda osales ta sel turniiril 25 aastat tagasi.