Antetokounmpo punktirekord peatas Washingtoni võiduseeria

Väljakul kahepunktiviskeid 20/30 tabanud ja vabaviskejoonel 16 üritusest vaid korra eksinud kreeklase arvele kogunes 55 silma. Lisaks võttis ta kümme lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu.

"Ma tahan jõuda omadega sinna, et mu mäng oleks igav. Ma lihtsalt teen seda, mida teen ja inimesed sellest ei räägi, sest see muutub igavaks - ma teen seda iga jumala õhtu," kommenteeris Antetokoumpo.

"See on see, mida teha tahan. Ma tahan tekitada inimestes tunnet, et minu mäng on igav. Aga ma ise ei tüdine. Suured, parimad mängijad ei tüdine iial. Nad annavad endast parima igal õhtul."

Heasse hoogu sattunud Antetokounmpo on nüüd vähemalt 40 punkti, kümme lauapalli ja viis resultatiivset söötu kogunud kolmes kohtumises järjest, kus ta on platsil käinud. Pühapäeval tuli kaotusmängus Washingtonile valutava põlve tõttu kõrvale jääda.

Keskmängija Brook Lopez aitas teda sedapuhku 21 punkti ja 12 lauapalliga. Eelmised viis kohtumist võitnud Washingtoni paremad olid Kristaps Porzingis 22 ja Kyle Kuzma 20 silmaga.

De'Aaron Fox purjetas viimasel sekundil korvi alla, tõi omadele kaks punkti ja aitas Sacramento Kingsi võõrsil 117:115 (35:23, 25:28, 28:38, 29:26) võiduni Utah Jazzi üle. Foxi arvele kogunes 37 silma, Lauri Markkanen viskas Utah' eest 28 punkti.

Kolmandas teisipäeval peetud kohtumises loopisid Oklahoma City Thunderi korvpallurid kamba peale lausa 150 punkti ja aitasid meeskonna 150:117 (34:33, 40:21, 48:37, 28:26) võiduni Boston Celticsi üle.