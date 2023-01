NBA: Jokici kolmikduubel aitas Nuggetsil lõpetada Lakersi pikk võiduseeria

Lakers kaotas kohtumise 109:122 ning sellega lõppes nende viiemänguline võiduseeria.

Jokici jaoks oli tegu selle hooaja 11. kolmikduubliga, saades kirja 14 punkti, 11 lauapalli ja 16 resultatiivset söötu. Serblane tabas väljakult viskeid viiest viis ning lisaks ka kõik teenitud kolm vabaviset, mis tähendab, et Jokic ei visanud mööda mitte ühtegi viset. Nuggetsi eest tegi kõige rohkem skoori Jamal Murray, kes tõi 34 silma.

LeBron Jamesita mänginud Lakersi eest särasid Russell Westbrook ja Thomas Bryant, kes panustasid vastavalt 25 ja 17 punkti.

Nuggetsile oli see kolmas järjestikune võit ning läänekonverentsis ollakse teisel kohal. 40-st mängust on võidetud 27. Täpselt sama palju võite on ka Memphis Grizzliesel, kes on läänekonverentsi liider.

Tulemused:

Washington Wizards - New Orleans Pelicans 112:132

Boston Celtics - Chicago Bulls 107:99

New York Knicks - Milwaukee Bucks 107:111

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 121:113

Sacramento Kings - Orlando Magic 136:111