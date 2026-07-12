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Veesaar aitas Atlanta suveliigas võiduni

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: Atlanta Hawks
Korvpall

Henri Veesaar viibis platsil 17 minutit ja aitas Atlanta Hawksil alistada Las Vegases toimunud NBA suveliiga kohtumises Brooklyn Netsi 83:76 (24:25, 17:21, 16:14, 26:16).

Viimasel veerandil mängu enda kalluks kasutanud ja Las Vegases teise võidu teeninud Atlanta eest alustas Veesaar pingilt, aga sai 17 minutit mänguaega ja viskas kuus silma (kahesed 3/4, kolmesed 0/1, vabavisked 0/1).

Lisaks kogunes eestlase arvele üks lauapall, kaks resultatiivset söötu, kaks viskeblokeeringut, aga ka üks pallikaotus ja üks viga. Tema pluss-miinus reiting jäi meeskonna võidust hoolimata miinus viie peale.

Atlanta kõige resultatiivsem oli 17 punktiga Kobe Johnson, Brooklyni kasuks viskasid 20 punkti Chaney Johnson ja Danny Wolf.

Järgmise suveliiga mängu peab Atlanta klubi teisipäeval, 14. juulil Boston Celticsiga. Kolm päeva hiljem mängitakse ka Memphis Grizzliesega.

Toimetaja: Siim Boikov

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