Paidele piisab viimases voorus ajalooliseks meistritiitliks ka viigist

Naiste jalgpalli meistriliiga eelviimases ehk 24. voorus selgus pronksmedalist, kui Saku Sporting alistas koduväljakul 3:0 Tallinna FC Flora. Tiitliheitluses tegi aga suure sammu ajaloolise meistritiitli suunas Paide Linnanaiskond, kes teenis võõrsil Viimsi JK üle kindla 5:0 võidu.

Sporting haaras Flora vastu juhtohjad 19. minutil, kui täpne oli Eliise Gertrud Põlluvee. Vahetult enne vaheajavilet suurendas võõrustajate eduseisu Viktoria Toding. Kohtumise lõppseisu vormistas 68. minutil kapten Grete Daut, kelle tabamus tähendas Sakule ühtlasi pronksmedalite kindlustamist. Kolmanda koha naiskonnal on enne viimast vooru koos 44 punkti ning tõusta ega neljandaks langeda enam võimalik ei ole.

Küll aga on võimalik tõusta Floral, kes langes tabelis teisele reale ning liidrist Paide Linnanaiskonnast lahutab naiskonda kolm punkti. Tiitlit õnnestub Floral kaitsta ainult juhul, kui viimases voorus ollakse ise võidukas ning Paide libastub ja saab kaotuse.

Paide Linnanaiskond võttis Viimsis mängu juhtimise enda kätte juba avapoolajal. Külalised asusid juhtima 12. minutil, kui skoori avas Kennedy Avery Mayo. Viis minutit hiljem jõudis sihile ka Lisette Tammik, kes kasvatas 33. minutiks oma teise värava toel Paide eduseisu juba neljaväravaliseks. Vahepeal sai Mayo enda nimele ka teise tabamuse.

Teisel poolajal sai Tammik kirja kübaratriki, lüües 58. minutil kohtumise viimase värava. Enne viimast vooru on Paide 51 punktiga tabeli tipus ning edestab Tallinna FC Florat kolme punktiga. Paidele piisab meistritiitli võitmiseks viimases voorus ka viigist, et valitsev meister Flora enda selja taha jätta. Viimsi lõpetab hooaja neljandal positsioonil – praegu on naiskonnal kirjas 37 silma.

Nädalavahetuse kolmandas mängus alistas Harju Laagri koduväljakul 5:2 FC Elva. Külalised viis 21. minutil juhtima Maria Orav, kuid kuus minutit hiljem viigistas Kärt Hüdsi seisu. Teisel poolajal viisid Žanna Smirnova ja Anastasija Fjodorova Harju kahe väravaga ette. Mirtel Kalamehe 78. minuti tabamus tõi Elva veel mängu tagasi, kuid Orav vastas kahe hilise väravaga, vormistades ühtlasi kübaratriki. Laagri lõpetab hooaja viiendana ning FC Elva kuuendana, praegu on naiskondadel kirjas vastavalt 18 ja 11 punkti.

Naiste meistriliiga hooaja viimased kohtumised peetakse 8. novembril.