Doncic kogus taas üle poolesaja punkti, Dallas sai napi võidu

Dallas juhtis enne viimast veerandaega kümne punktiga, aga San Antonio jõudis siiski järele ja kohtumise lõpp möödus punkt-punkti mängus. Doncic tabas neli sekundit enne lõppu mõlemad vabavisked, aga Tre Jones (Spurs) mõni hetk hiljem kahest ühe ja see sai otsustavaks.

Esimesel veerandil koguni 22 punkti visanud Doncic kogus lõpuks 51 silma ja üheksa resultatiivset söötu. Christian Wood lisas 25 punkti. San Antonio parim oli 30 punktiga Keldon Johnson.

Kolmandat korda viimase viie mängu jooksul 50 punktini jõudnud Doncicist sai aga esimene mängija NBA ajaloos, kes suutnud viie kohtumise jooksul visata kokku 250 punkti, võtta 50 lauapalli ja jagada 50 resultatiivset söötu.

"See on uskumatu," kiitis tiimikaaslane Wood. "Oma seitsme liigas veedetud aasta jooksul ei ole ma näinud kedagi, kes teeks seda, milleks tema võimeline on. Tal on uskumatu hoog. Ta mängib kui MVP. Selgelt üks liiga paremaid mängijaid."

Hea mängu tegi aasta viimasel päeval ka soomlane Lauri Markkanen, kes korjas 29 punkti ja haaras 14 lauapalli, aga tema klubi Utah Jazz kaotas kodus Miami Heatile 123:126 (30:31, 33:38, 35:27, 25:30).

Donciciga pea võrdväärse esitusega sai hakkama 45 punkti visanud Paul George, aga tema klubi Los Angeles Clippers kaotas võõrsil Indiana Pacersile 130:131 (22:32, 33:30, 38:31, 37:38).

Tulemused: Indiana - LA Clippers 131:130, Charlotte - Brooklyn 106:123, Chicago - Cleveland 102:103, Houston - New York 88:108, San Antonio - Dallas 125:126, Memphis - New Orleans 116:101, Minnesota - Detroit 104:116, Oklahoma City - Philadelphia 96:115, Utah - Miami 123:126.