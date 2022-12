Ajaloolise kolmikduubli teinud Doncic vedas Mavericksi võiduni

Doncic tõi 60 punkti, võttis 21 lauapalli ja andis kümme resultatiivset söötu, viies Mavericksi kodusaalis lisaajal 126:121 võiduni New York Knicksi üle.

Kui viimasel veerandajal oli mängida vähem kui 45 sekundit, oli Mavericks veel 101:110 taga. 4,2 sekundit enne normaalaja lõppu tabas Doncic meelega kahest vabaviskest ühe, lootes, et palli saab keegi Mavericksi mängijaist ja viigistab seisu. Selleks mängijaks osutus aga ta ise, viigistades viimasel sekundil seisu 115:115 ja viies mängu lisaajale, kus Mavericks võttis võidu.

Doncic on esimene mängija, kes on kolmikduublit tehes toonud 60 punkti ja vähemalt 20 lauapalli ja üldse teine mängija, kes kolmikduublit tehes visanud 60 punkti – 2018. aastal viskas James Harden Rocketsi ridades 60 punkti, võttis kümme lauapalli ja andis 11 korvisöötu. Ka 50-punktiline kolmikduubel on üsna haruldane, sellega oli varem hakkama saanud kuus meest, seejuures kaks mängijat – Wilt Chamberlain (1963 ja 1968) ja Elgin Baylor (1961) – on kolmikduublis visanud vähemalt 50 punkti ja võtnud vähemalt 20 lauapalli.

Ühtlasi tegi Doncic Mavericksi punktirekordi, varem kuulus see Dirk Nowitzkile, kes viskas ühes mängus 53 punkti. 21 lauapalli on Doncici isiklik rekord ja kolmikduubleid on ta enda karjääri jooksul teinud nüüd 52.

"Olen kuramuse väsinud," ütles Doncic pärast mängu. "Vajan taastumisõlut! Ma lihtsalt proovisin ja mul vedas. Olime taga, aga tulime mängu tagasi ja see on imeline tunne."

Spencer Dinwiddie lisas 25 ja Christian Wood 19 punkti, Knicksi parim oli Quentin Grimes 33 punktiga, Julius Randle lisas 29 punkti ja võttis 18 lauapalli.

Tulemused:

Orlando – LA Lakers 110:129

Washington – Philadelphia 116:111

Boston – Houston 126:102

Toronto – LA Clippers 113:124

Indiana – Atlanta 129:114

Oklahoma City – San Antonio 130:114

Memphis – Phoenix 108:125

Dallas – New York 126:121 la.

Golden State – Charlotte 110:105

Sacramento – Denver 106:113