Doncic kogus Dallase võidumängus teise järjestikuse kolmikduubli

Teisipäeval New York Knicksi vastu 60 punktiga ajaloolise kolmikduubli kogunud Doncicile läks neljapäeval kirja 35 punkti, 13 resultatiivset söötu ning 12 lauapalli. Dallas (20-16) on võitnud viis mängu järjest ning jagab Phoenix Sunsiga läänekonverentsis viiendat kohta, Doncici hooaja keskmisteks on 33,6 punkti, 8,7 lauapalli ja 8.8 korvisöötu.

Vahepeal mõõnanud Boston Celtics (26-10) on taas tõusnud heasse hoogu, kui oli 116:110 üle Los Angeles Clippersist (21-16) ning kirjutas nõnda tabelisse neljanda järjestikuse võidu. Jayson Tatum ja Jaylen Brown viskasid mõlemad 29 punkti, Tatum lisas ka 11 lauapalli.

Teised tulemused:

Charlotte - OKC 121:113

Indiana - Cleveland 135:126

Toronto - Memphis 106:119

San Antonio - NY Knicks 122:115