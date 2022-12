Boris Becker: üks kaasvang ähvardas mind tappa

Kõik intervjuu vaatajad märkasid, et Becker oli tunduvalt kõhnem ja ekstennisist tunnistaski intervjuus, et tal oli pidev nälg ning ta võttis seitse kilo alla. Esimesed nädalad veetis Becker Wandsworthi vanglas, kus ta elas üksikkongis, mida ise oli soovinud, vahendab tennisnet.ee. "Kui aga uks minu järel kinni pandi, tekkis esimest korda elus selline üksindustunne, mida mul kunagi pole olnud," ütles Becker. "Samuti esimest korda läksin näljasena magama. Kuid samas oli vangla mu tervisele kasulik. Seal oli võimalik tarvitada ka alkoholi, aga ma loobusin sellest."

Ülejäänud kuud veetis Becker Huntercombe'i vanglas, kus ta pidi elama kaheinimesekongis. Beckeril tekkis mitmel korral hirm, et tema toakaaslane võib teda ootamatult rünnata, samuti kartis ta duši alla minna, sest vanglas on juhtunud seksuaalseid kallaletunge, kui vang võtab ennast pesemiseks alasti. Becker püüdis ka nii käituda, et jääda märkamatuks. Ta kandis tagasihoidlikku halli riietust ja vältis kaasvangide pilke. "Sa ei tohi kedagi vaadata valel moel," selgitas Becker.

Kuigi paljud kartused ennast ei õigustanud, tekkis tal siiski oktoobris Huntercombe'is intsident ühe kaasvangiga, kes lubas Beckeri ära tappa. "Ta tuli mu juurde ja ütles kõike, mida ta minuga teeb," rääkis Becker, kes hakkas seepeale appi hüüdma. Valvurid reeglina ei tulnud intsidentide korral piisavalt kiiresti kohale, aga Beckeri õnneks päästsid ta teised vangid. Tuli välja, et potentsiaalne ründaja oli Beckeri positsiooni vanglas alahinnanud, ta arvas, et keegi ei tule ekstennisisti päästma, aga mitmed vangid pidasid kuulsust piisavalt auväärseks, et teda aidata. Becker isegi nimetas intervjuus kolme kaasvangi Jake'i, Russelli ja Billyt, kes temasse hästi suhtusid.

Kuna nüüd on Becker jälle vaba, oli tal tagantjärele hea öelda, et vanglakogemus oli teatud mõttes ka positiivne. "Vanglaelu õpetas mulle ka olulisi ja häid asju. Mõnikord juhtuvad sinuga halvad asjad hea põhjusega," võttis Becker kokku.