Karikavõitja alustab naiste käsipalli meistrivõistlusi Reval-Sport/Kopli vastu

Naised mängisid sel hooajal esmalt karikaturniiri, kus Aruküla alistas põnevas finaalis Mella ning Tapa oli pronksikohtumises üle Tabasalust. Teisipäeval algavatel meistrivõistlustel mängitakse omavahel kaks korda läbi ning seejärel lähevad põhiturniiri kaks paremat finaali ning kaks järgmist selgitavad kolmanda koha omaniku.

Värske karikavõitja kohtub Reval-Sport/Kopliga

Naiste meistrivõistlused avavad Aruküla ja Reval-Sport/Kopli. Naiskondade esimene omavaheline kohtumine sel hooajal lõppes Mistra kindla 32:19 ülekaaluga. Aruküla naiskond tuli novembri lõpus tõeliselt haarava lahingu järel karikavõitjaks, kui finaalis alistati alles karistusvisete järel Reval-Sport/Mella 33:32. Kopli tüdrukud nelja parema hulka ei pääsenud ning neil on selja taga pikk mängupaus.

"Õnnitlen Aruküla naiskonda karikavõidu puhul. Oleme valmis võitlema, kuid loomulikult ei tule kohtumine värske tiitlivõitjaga meie jaoks lihtne. Kasutame seda võimalust, et A-klassi eel võistkondlikku kokkumängu lihvida," ütles Reval-Sport/Kopli treener Jelizaveta Petrunina.

"See mäng peab meie peas algama nullist. Vaatamata eelmises kohtumises võetud kindlale võidule, ei tohi kedagi alahindama minna. Vaadates tagasi karikafinaalile on mul hea meel, et me ei andnud alla. Olime pidevalt tagaajaja rollis, kuid suutsime lõpuks end siiski viigina võidelda ja karistusvisetes peale jääda. Oleme hiljem naljatledes mõelnud, et ju see oli saatus, et Nora Randmäe väravasse astuma pidi (Aruküla põhiväravavaht Veronika Fomina vigastas end mängu alguses - toim.). Sellest matšist on meil palju õppida ning oleme vahepealses ajal palju tööd teinud kaks-kaks ja kolm-kolm olukordadega. Aga eks lõpuks näitab kohtumine, mida oleme juurde õppinud ja kui valmis oleme," analüüsis Aruküla mängija Maarja Treiman.

Tabasalus näeme karikavõistluste pronksimatši kordusetendust

Olles alles novembri lõpus pidanud haarava põnevusetenduse, kus samuti võitja alles pärast karistusviskeid selgus, lähevad HC Tabasalu ja SK Tapa taas omavahel kokku. Viimaste koduväljakul toimunud finaalturniiril jäid võõrustajad 32:31 peale. Karikavõistluste põhiturniiril oli aga parem Tabasalu tulemusega 35:30.

"Sellele matšile läheme kindlasti vigade parandust tegema. SK Tapa on suutnud meile oma aeglasema tempo peale suruda ja me ei ole suutnud oma kiiremat stiili viljeleda. Kui positsioonirünnak õnnestus meil laialt, siis kaitsetöös tagaliini vastu on veel palju parandada. Tulevane kohtumine toimub meie kodusaalis ning üritame suure hooga peale minna ning tüdrukute võidutahe pärast sellist kaotust on suur," analüüsis Audentese treener Merit Moro.

"Karikavõistluste finaalturniiri korraldamine oli meile stressirohke, kuid ometi oli tore selline üritus Tapale tuua ja kõige kirsiks veel pronksid koju jätta. Meie jaoks oli uus kogemus karistusvisetega medaleid võita ning oleme õnnelikud, et suutsime suure pinge all kõik visked realiseerida. Loodame, et suudame selle saavutuse abil veel rohkem Lääne-Virumaal käsipalli populariseerida ja tüdrukuid trenni juurde tuua. Loomulikult peame siiski ka oma nõrkusi analüüsima, sest parandamisruumi on küllaga, eriti kaitses. Midagi kerget me ei oota, tegemist on sisuliselt võrdsete naiskondadega, kuid loomulikult paneme eesmärgiks kaks punkti koju kaasa võtta," kommenteeris SK Tapa eestvedaja ja mängija Marjette-Maie Müntser.

Naiste meistrivõistluste esimesed kohtumised:

06.12 kell 19.15: Aruküla/Mistra - Reval-Sport/Kopli (Aruküla kooli spordisaal)

15.12 kell 19.30: HC Tabasalu/Audentes - SK Tapa/Tapa valla SK (Tabasalu Gümnaasiumi spodisaal)