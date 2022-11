Viljandi HC tuli meeste käsipalli karikavõitjaks

Karikavõistluste finaalis kohtunud Tapa ja Viljandi olid tänavu juba ühe korra vastamisi läinud, kui meistriliigas jäi peale esimesena mainitu 28:26. Karikafinaalis jätkust tõelist põnevust vaid esimesteks minutiteks, kui Tapa mängumees Marten Saar tegi viiendal minutil seisuks 2:2. Edasi hakkas aga marulise kodupubliku ees mänginud mulkide etendus, mida ei pidurdanud ka Kristo Voika punane kaart 22. minutil. Selleks hetkeks juhtis Viljandi juba üheksa väravaga ja vaheajale mindi 19:8 eduseisus.

Teine periood möödus Viljandi poolt rohkem vormistamise tähe all. Poolaja keskpaigas viskas Aleksander Pertelson seisuks 26:13 ja edasi said mõlemalt poolt ka kõik pingipallurid mänguaega ning lõppseisuks vormistas Endrik Jaanis Tapa poolt vaadatuna 19:29.

Tapa poolt olid resultatiivseimad Kaspar Lees, Endrik Jaanis ja Ihor Berezhnyi nelja tabamusega. Viljandi poolt vastasid Andrei Basarab kuue ning Kristjan Koovit ja Hendrik Koks nelja väravaga.

"Eile (laupäeval - toim) mängisime meeskonnana, täna oli platsil palju individuaalseid sooritusi, sellise stiiliga võib minna kergejõustikut või mõnda teist individuaalala harrastama. Ilmselt olime eile endast kõik andnud, sest täna me valmis võitma ei olnud," olid SK Tapa treeneri Elmu Koppelmani esimesed muljed pärast kohtumist.

"Võistkonna seis on hõre ning otsustasin selleks nädalavahetuseks tiimi aitama tulla. Mingit isiklikku edu ma taga ajama ei tulnud ning mul on hea meel, et sain Viljandi võistkonna karikavõidule aidata. Hetkel tuleviku kohta ei oska vastata," kommenteeris sel nädalavahetusel Viljandi HC koosseisu naasnud Sten Maasalu.

Pronksikohtumises läksid kokku esiliigas palliv Põlva Arcwood ja sama linna meistriliiga esindus Serviti. Kahe Põlva võistkonna omavahelises kohtumises otsustati mängu saatus samuti varakult.

Meistriliigas palliv Serviti esiliiga konkurendile ei halastanud ning 25. minutiks juhiti juba 25:4. Kusjuures Arcwoodil läks skoorimise avamiseks lausa üheksa minutit. Teise poolaja mängis aga Arcwood austuspäraselt ning suutis teise perioodi 15:14 võita, kuid mängu lõppseisuks vormistas Mathias Rebane siiski 35:20 Serviti kasuks. Serviti poolelt viskasid Mathias Rebane 11 ja Kermo Saksing seitse väravat. Arcwoodi poolelt tabas Sergei Ljubtšenko viiel korral.

"Tuleb leida sellest nädalavahetusest midagi positiivset ning uuel nädalal enne eurosarja kohtumisi veel korralik analüüs teha. Poolfinaalis jäime realiseerimisega hätta," olid Rebase esimesed emotsioonid.

"Oleme realistid, meie jaoks maksimum oli kolmanda koha mäng, kuid samas olime ka rahul, et üldse siiamaani jõudsime. Loomulikult ei oodanud me, et just Servitiga pronksimängus kohtume ning seetõttu jäi ka medal meist seekord kaugele," lisas Arcwoodi väravavaht Denis Lõokene.

Eesti meeste karikavõistluste lõppjärjestus:

Eesti karikavõitja Viljandi HC

Averi Hännile, Aleksander Pertelson, Kristjan Koovit, Simon Drõgin, Mikk Varik, Hendrik Koks, Sten Maasalu, Martin Braun, Rasmus Ots, Andrii Basarab, Robin Liinsoo, Peeter Parik, Johannes Pertelson, Jaan-Paul Varik, Rando Sein, Oliver Ruut, Kristo Voika, Ott Varik, treener Marko Koks.

II. koht SK Tapa/N.R Energy

Jens Ülesoo, Jan-Egert Valdmann, Mihkel Koppelmann, Mikola Naum, Trivo Vaigurand, Raimond Himma, Madis Valk, Sten Reinvart, Rail Ageni, Aleksandr Vassiljuk, Kristjan Kärt, Marten Saar, Vahur Oolup, Marcus Rättel, Lauri Lande, Kaspar Lees, Endrik Jaanis, Ilja Kosmirak, Ihor Berezhnyi, Roger Muskat, Artur Morgenson, treener Elmu Koppelmann, Aron Jaanis, esindaja Kert Kähari.

III. koht Põlva Serviti

Jürgen Lepasson, Sander Sarapuu, Tõnis Kase, Robin Oberg, Kermo Saksing, Andris Celminš, Mathias Rebane, Jürgen Rooba, Eston Varusk, Henri Sillaste, Arturs Meiksans, Anatolii Chezlov, Indrek Neeme, Henri Hiiend, Carl-Eric Uibo, Hendrik Varul, Alfred Timmo, treener Kalmer Musting, Rein Suvi, esindajad Allar Lamp, Ly Kamja, Andres Neeme.

IV. koht Põlva Arcwood

Raivo Rudissaar, Mihkel Tamm, Markus Käo, Veiko Tigason, Priit Jõks, Rene Volt, Raido Peedomaa, Enar Viljamaa, Kristjan Kukk, Cristofer Jostov, Rasmus Käo, Taavi Tilgre, Siivo Sokk, Andry Aust, Tarmo Salundi, Dani Piho, Siim Kübard, Margo Piksööt, Tiit Neeme, Sergey Lyubchenko, Markel Veiko, Denis

Lõokene, Tauri Treier, Ander Konks, Olari Paumets, treener Romet Oone.

Meeste karikavõistluste finaalturniiri tulemused:

26.11.2022

Poolfinaal: Põlva Arcwood - Viljandi HC 17:27 (10:14)

Poolfinaal: Põlva Serviti - SK Tapa/N.R Energy 26:27 (13:11)

27.11.2022

Kolmanda koha mäng: Põlva Serviti - Põlva Arcwood 30:25 (21:5)

Finaalmäng: Viljandi HC - SK Tapa/N.R Energy 29:19 (19:8)