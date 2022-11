Aasta parima ratturi tiitli pälvisid Janika Lõiv ja Rein Taaramäe

Janika Lõiv, kes teenis aasta parima naisratturi tiitli neljandat aastat järjest, jättis selja taha keerulise hooaja. "See aasta on ikkagi olnud väga raske minu jaoks ja ma vahepeal isegi olin täiesti kahtleval seisukohal, kas ma üldse tiitlivõistlustest saan osa võtta, aga kõik läks ikkagi hästi ja ma olen ülimalt õnnelik selle neljanda tiitli üle. See ei tule ükski aasta väga lihtsalt."

Kui kevadel sattus Lõiv liiklusõnnetusse, siis juulis pälvis ta Andorras peetud MK-etapil karjääri kõrgeima, kuuenda koha. Euroopa meistrivõistlustel lõpetas maastikurattur 11. kohal ning lisaks pälvis ta Eesti meistri tiitli olümpiakrossis ja lühirajasõidus.

"Kindlasti kõige eredamaks hetkeks on ikkagi Andorra MK-etapp, kus ma sain kuuenda koha. Seelega ma lõpuni rahule ei jäänud, sest ma tegin viimasel ringil vea ja kukkusin, aga arvan, et see oli selline särav tulemus, mis kindlasti andis mulle kinnitust, et olen suuteline veel paremateks sõitudeks."

Rein Taaramäe tituleeriti aasta parimaks meesratturiks viiendat korda. "Tore tunnustus ja tunnen ise ka, et mingil määral olen seda ikkagi väärt. Tegin hea hooaja, olin stabiilne, olin tugev, tegin natuke oma tulemust, sõitsin meeskonna jaoks väga hästi ja olin pildis ja ega ma neid tiitleid ju ei loe, need ei ole kunagi eesmärgid omaette. Pigem on need võidusõidud, et täidaksid nii enda kui meeskonna ootusi."

Veebruaris aitas Taaramäe Omaani velotuuril meeskonnakaaslase võidule ning lõpetas ise kõrgel kaheksandal kohal. Tugevaid esitusi näitas ta ka nii Giro d'Italial kui Vueltal, kus sai ühel etapil kolmanda koha.

"Ma oleks tahtnud selle etapivõidu ära tuua, aga nii kiire finišimees ma pole, et mul oleks kümme võimalust ühel suurtuuril, et pigem ongi, et üks päev seal mägedes, kui näkkab, et õigesse gruppi saada ja kõik kokku langeb, siis õnnestubki see etapivõit ära tuua, aga seekord jäi siis natukene puudu.

Parimateks kuni alla 23-aastasteks ratturiteks valiti Kristel Sandra Soonik ja Madis Mihkels, parimateks juunioriteks Elisabeth Ebras ja Romet Pajur, parimaks neiuks Maribel Rannala ja parimaks noormeheks Riko Mäeuibo.

Aasta parima treeneri tiitli pälvis kolmandat aastat järjest Karmen Reinpõld, parima noortetreeneri tiitli teenis Andre Aduson, aktiivseima kohtuniku tiitli Kuldar Põder ja parima noorkohtuniku auhinna Hans-Patrick Müür.

Parimaks klubiks osutus Kalevi Jalgrattakool, kes sai ühtlasi parima noorteklubi, parima maastikuklubi, parima cyclo-crossi klubi ja parima trekiklubi auhinna. Parim maanteeklubi on Peloton ja parim BMX krossi klubi BMX Racing Team.

Eriauhinnad jagati veel profikarjääri lõpetanud Tanel Kangertile ning naiste maanteerattakoondise peatreenerile Andri Lebedevile.