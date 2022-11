Hyundai meeskonnajuhi tulevik on küsimärgi all

Hyundai meeskonna asedirektori Julien Moncet' tulevik autoralli MM-sarjas on kahtluse all, kuna ta vihjas DirtFishile, et järgmisel aastal ei pruugi ta paljudel etappidel osaleda.

Moncet on kuulunud Hyundai meeskonda alates 2014. aastast, kui ta WRC-sse tuli.

Pärast Andrea Adamo lahkumist meeskonnajuhi kohalt 2021. aasta lõpus, edutati Moncet meeskonda juhtima, kuid ainult asetäitjana, mitte täielikult valitsema.

Moncet on juhtinud meeskonda läbi väga raske hooaja nii etappidel kui ka väljaspool etappe, kus masina jõudlus on pärast rasket MM-sarja algust Monte Carlo rallil oluliselt tõusnud. Sel nädalavahetusel toimuva Jaapani ralli võiduga oleks Hyundail hooaja peale kokku viis võitu, mis tähistaks meeskonna uut isiklikku rekordit.

Hyundai meeskonna sõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak on avalikult väitnud, et Moncet ei ole õige kandidaat Hyundaid juhtima.

Moncet ei oska öelda, kes järgmisel hooajal Hyundai meeskonna uueks juhiks saab. Oma Facebooki postituses kirjutas ta järgmiselt: "Ma arvan, et igatahes tehakse varsti mingi otsus ja Monte Carlos saate sellest teada, aga enne... ma ei tea. Ma pole kindel, et me tulevikus palju kohtume."

"Ilmselt on lihtsam proovida välja mõelda, milline on meie sõitjate rivistus järgmisel aastal kui seda, et kes on meie meeskonna uus juht," ütles Moncet.