Ott Tänak: tegime autot jäigemaks ja see oli suur edasiminek

Eelviimasel võistluspäeval sai Tänak kirja ka ühe katsevõidu, sõites välja kiireima aja 10. kiiruskatsel.

"On hea lõpetada päev pjedestaalikohal, kuid see pole veel läbi. Meil oli üldiselt hea päev, ilma probleemideta, kõik toimis hästi. Me ei olnud kiiremate tempost kaugel, kuid eespool olevad autod suutsid meist natuke kiiremini sõita. 10. kiiruskatse oli veidi erinev ja suutsime sõita kiireima aja. Tegime autot veidi jäigemaks ja see oli suur edasiminek," sõnas Ott Tänak pärast laupäevast võistluspäeva.

Tänak ja Järveoja kaotavad liidrikohal olevale meeskonnakaaslasele Thierry Neuville'ile 39,9 sekundiga. Elfyn Evansist (Toyota) jäädakse maha 35 ja poole sekundiga.

"Homme näib olevat keerulisem ja keerulisemad etapid. Vaatame, mida see toob. Teeme kõik endast oleneva, et tuua meeskonnale hea tulemus," lisas Tänak.