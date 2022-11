Ralliekspert Tänaku tulevikust: paari nädala pärast peaks uudis jõudma

"Üsna segane oli, eriti see esimene võistluspäev, kus Dani Sordo auto maani maha põles ja jäi palju kiiruskatseid ära. Ajakava oli nihkes pidevalt. Hooaega kokkuvõttes jääb kindlasti meelde Kalle Rovanperä läbi aegade noorima sõitja maailmameistriks tulek," ütles Rauno Paltser.

Rovanperä alustas rallihooaega väga tugevalt, kuid hooaja teises pooles jõudsid Hyundai mehed lähemale. "Ta ju kindlustas selle tiitli ainult kaks rallit enne. Kui see hooaja esimene pool tundus, et Kalle läheb oma teed, siis teises hooaja pooles ju Hyundai koos Ott Tänaku ja Martini ja Neuville'iga tegid tugeva sammu Toyotale lähemale," lisas Paltser.

Ott Tänak sai hooaja peale kolm võitu: Sardiinias, Belgias ja Soomes. Lisaks teeniti viis pjedestaalikohta. "Hooajale kindlasti hinne viis. Autol oli kogu aeg midagi viga, küll murdus käigukang, purunesid rehvid," sõnas Paltser.

Ott Tänak pole veel uue hooaja osas otsust teinud. Ei ole veel teada, kas eestlane jätkab MM-sarjas.

"Nii nagu Ott ütles, siis tal järgmiseks hooajaks lepingut pole. Läheb koju, laseb paar nädalat settida ja siis peaks see uudis meieni jõudma. Paar-kolm nädalat siin ootamist. Kui Hyundai uks läks nüüd kinni, siis Toyota ja M-Sport, need kolm varianti on," lisas Paltser.