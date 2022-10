Tanel Kangert: võidusõit ei pannud enam verd vemmeldama

Kangert alustas maanteeprofi karjääri 2008. aastal ja sõitis neljas erinevas tippmeeskonnas kokku 14 aastat. Lõpetamise otsus langes lihtsalt ja loogiliselt koos arusaamisega, et füüsiliselt ei anna enam paremaks minna ja võidusõit ei tekita enam vanal viisil vaimustust.

"Olles täna 35, siis minu parim enne hakkab täis saama ja lihtsalt tiksuda lepingute pärast ei olnud motiveeriv," lausus Kangert intervjuus ERR-ile.

"Mul on kogu aeg olnud see mõte, et sportlasena on ülim õnn, kui saad lõpetada selliselt, et endale tundub aeg sobiv. Eks see isu sai ka täis ja ütlen ausalt, et verd vemmeldama võidusõit enam väga ei pannud. Tundus, et ring sai igas mõttes täis."

Kangert kogus profimaailmas eelkõige tuntust mägedemehe ja suurte velotuuride võitu püüdnud tippsõitjate hinnatud abilisena. Tal endal õnnestus Abu Dhabi velotuuri võidu kõrval etapivõidud kätte saada Šveitsi ja Trentino velotuurilt. Suurtuuridel osales Kangert 17 korda ja lõpetas neist paljudel kokkuvõttes teises kümnes.

"Äkki 800 võidusõitu tuleb kokku profina. Ja ühtegi tulemust eraldi ma ei oska isegi välja tuua, mis mulle endale kõige rohkem on korda läinud. Aga ma olen nautinud eraldistarte. Just võistlus iseendaga on mulle alati rahulolu pakkunud. Eriti, kui on veel hästi läinud," meenutas Kangert.

"Ma ei olnud kunagi särav ühepäevasõitja ja ma pole kunagi osanud ajastada vormi täpselt üheks võidusõiduks. Enam-vähem kindel mees olin kogu aeg, aga kunagi ei olnud kusagil väga tugev favoriit. Vormi ajastamisega pole kunagi hiilanud, aga üldine tase lubas teha pika karjääri."

Kangerti sõnul jääb ta kõige enam taga igatsema kuuluvustunnet meeskonda ja omavahelist kamraadlust. Tulevikutegemiste osas on tal vaja veel plaani pidada.

"Olid plaanid kohe kooli minna ja kohe uued tegevused ette võtta," ütles Kangert. "Aga sain aru, et ma pole täpselt välja mõelnud, mida ma nüüd tahan teha. Ehk kuu-kaks mõtetele ei oleks üldse halb."