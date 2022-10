Madis Mihkels: mulle sobib üldjuhul, kui sõit on keskmisest raskem

Tänavu suvel gümnaasiumiõpingud lõpetanud 19-aastasel Eesti ratturil Madis Mihkelsil on selja taga tähelepanuväärne aasta. Karjääri esimene võit meeste klassis Tour of Estonia avaetapil, U-23 MM-i grupisõidu neljas koht ja kolm võidusõitu stažöörina World Touri tiimi Intermarche eest.

Kahel korral, Arktika Velotuuri etapil Norras ja Gran Piemonte klassikul Itaalias, mängis Intermarche lõpufiniši just noore eestlase peale. Neist Itaalias toimunud Gran Piemonte klassiku lõpetas Mihkels nimekate konkurentide kõrval kuuenda kohaga.

"Tasemevahe on ikka väga erinev, kontinentaal versus World Tour. Usun, et sain okeilt hakkama. Ise jäin rahule, tiim jäi rahule. Jäid head emotsioonid sellest. Lõpus jäi mul puudu nii toorest jõust, kui ka tegelikult tegin seal lõpus valesid otsuseid. Ma ei tunne veel neid sõitjaid nii hästi. Ei oska alati õiges kohas olla," ütles Mihkels.

Tänavune aasta näitas, et erinevalt paljudest sprinteritest jaksab Mihkels grupis kannatada ka tõuse.

"Mulle sobib üldjuhul, kui sõit on keskmisest raskem, kui mingid põhisprinterid on maha jäänud või siis on väga väsinud. Mul sellist finišikiirust nagu Cavendishil või Jakobsenil ei ole," lisas Mihkels.

Järgmiseks kaheks aastaks liitub seni Tartu Ampleri tiimi esindanud Madis Mihkels Intermarche tiimiga juba täieõigusliku liikmena, saades Rein Taaramäe tiimikaaslasena heidelda maailma tippsprinteritega.

"Esimene üritus tiimiga on kohe järgmine nädal, 19.- 23. oktoober on tiimiga kohtumislaager. Seal treeninguid otseselt ei ole. Esimene treeninglaager peaks olema detsembris," lisas Mihkels.