Põlva Serviti viskas 64 väravat ja astus ühe jalaga poolfinaali

Mesikäpa Hallis karikavõistluste teises voorus läksid kokku Valga Käval, kelle jaoks oli see karikahooaja esimene kohtumine, ning võõrustaja Põlva Serviti, kellel tuli esimeses voorus esmalt alistada HC Tallinn 2.

Koduvõistkond alustas mängu jõudsalt skoori kasvatades – põlvakad suutsid saada kirja lausa seitse väravat enne kuni Kävali meeskond oma väravaarve avas. Valga nime juurde ilmus tablool esimene punkt alles 10. mänguminutil, kui Daniel Velijev Serviti väravasuu lahti muukis. Matši esimese poole keskpunktiks oli seis 15:4 Serviti kasuks. Samas tempos ka jätkati, kui 20 minuti möödudes oli tekkinud 12-väravaline vahe, seisuks 19:7. Poolajavile kõlades täitus Valgal ka 10 tabamust ning nii mindi ümmarguse 30:10 seisuga puhkusele.

Teisel poolajal Serviti pidurit ei tõmmanud, vaid lisas aina gaasi juurde ning mäng jätkus põlvakate jaoks hoogsalt eduseisu suurendades. 40. mänguminutiks oli seis 41:12, 10 minutit hiljem seisid tablool juba numbrid 52:13. Lõppresultaadiks kujunes 64:16.

Ligikaudu kolmandiku Serviti väravatest viskas Hendrik Varul, kelle arvele kogunes 20 väravat. Mathias Rebane viskas 13 väravat, Sander Sarapuu 10. Valga Kävali eest viskasid neli väravat Romet Nõgene ning Ken Rasmus Kiis.

"Mänguseis näitas ära kahe meeskonna tasemevahe. Ehk on järgmiseks aastaks aeg luua karikavõistlustel tugevusgrupid, kus madalama asetusega tiimid saaksid alustada esimesest ringist," sõnas üleplatsimees Hendrik Varul mängu kokkuvõtteks. "See tekitaks kindlasti rohkem võrdsemaid ja pealtvaatajatele põnevamaid mänge. Tänane kohtumine ei tekitanud meis suuri emotsioone ja ilmselt ka Valga mehed ei ole rahul, et just Põlva Serviti nende esimeseks vastaseks sattus."

"Kahjuks midagi liiga head öelda ei ole. Meie põhiline eesmärk on, et poisid näeks, kuhu me peaks üks hetk välja jõudma. Tähtis on, et me õpime sellest kogemusest. Tuju meil ära ei kadunud, silmades oli tuli ka siis, kui olime suures kaotusseisus," vastas Valga treener Veiko Luik.

HC Kehra ja SK Tapa ei olnud veel sel hooajal kohtunud ning kui vaadata meistriliiga tulemusi, siis võis oodata võrdset lahingut. Mängu algus aga oli sellele täielik vastand.

Koduvõistkond alustas võimsalt ja juba kümnendal minutil oli seisult 4:7 Tapa peatreener Elmu Koppelmann sunnitud aja maha võtma. See aga kohtumisse muutust ei toonud ning David Mamporia ja Alvar Soikka väravate toel juhtis Kehra 21. minutil juba 16:7. Siim Normak võõrustajate väravas näitas häid tõrjeid ning tema meeskond jooksis resultatiivselt kiirrünnakuid. Poolaja lõpuni olid ohjad Kehra käes ning Kristofer Liedemann tegi seisuks 21:12.

"Esimene poolaeg oli meie poolt selle hooaja kõige kehvem. Nii rünnakul kui kaitse, ei toiminud meil põhimõtteliselt mitte midagi," rääkis Tapa pallur Vahur Oolup. "Kohtumise algus oli praktiliselt ideaalne. Saime kodusaalis korraliku vahe sisse, nii nagu see olema peakski," vastas Kehra poolt David Mamporia.

Teist perioodi alustasid paremini külalised ja 40. minutil tõi Marten Saar SK Tapa nelja värava kaugusele. Võõrustajate treener, Janar Mägi, oli seejärel sunnitud aja maha võtma. Edasi kulgeti kordamööda skoorides, kuid 10 minutit enne lõppu suurendas HC Kehra taas pisut vahet, kui Tanel Vilks tõi karistusviskest seisuks 30:24.

Seitse minutit enne lõppu läks külaliste jaoks seis veel raskemaks, kui Marten Saar pärast värava viskamist platsilt minema lonkas. See aga tundus andvat Tapale uut võitlushinge ning 27. minutil tõi Vahur Oolup nad vaid kahe värava kaugusele. Mõlemad võistkonnad skoorisid veel kaks korda ning kui minna oli veel kümme sekundit, viskas Ilja Kosmirak lõppseisuks 33:34.

"Teine poolaeg oli aga risti vastupidi. Meil ei õnnestunud enam miski. Esituse võtab kokku sõna katastroof. Kiidame vastast, et nad hoidsid pea külmana ja karistasid meie eksimused," jätkas Mamporia. "Suutsime õnneks teisel perioodil tuurid üles saada ja olime agressiivsed kaitses ning rünnakul resultatiivsed," analüüsis Oolup.

SK Tapa eest viskasid kümme väravat Rail Ageni ja Ilja Kosmirak. HC Kehra poolt tabasid Mamporia 10 ja Soikka seitse korda.

Karikavõistluste veerandfinaalide esimeses voorus on pidamata veel Mistra ja Viljandi vastasseis. Neljapäeval peavad teise mängu Põlva Arcwood ning HC Tallinn. Karikavõistlused kulmineeruvad 25.-27. novembril peetaval finaalturniiril, kuhu pääseb neli tugevamat võistkonda.

Karikavõistluste veerandfinaalide ajakava:

18. oktoober - HC Tallinn vs Põlva Arcwood 26:27 (7:12)

21. oktoober - Põlva Arcwood vs HC Tallinn (kell 19.30, Mesikäpa Hall)

19. oktoober - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper vs SK Tapa/N.R. Energy 34:33 (21:12)

9. november - SK Tapa/N.R. Energy HC vs Kehra/Horizon Pulp&Paper (kell 19.00, Tapa spordikeskus)

19. oktoober - Põlva Serviti vs Valga Käval 64:16 (30:10)

9. november - Valga Käval vs Põlva Serviti (kell 19.00, Valga spordihoone)

6. november - Mistra vs Viljandi HC (kell 17.00, Aruküla spordihoone)

9. november - Viljandi HC vs Mistra (kell 19.00, Viljandi spordihoone)