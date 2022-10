Žalgiris avas Euroliigas võiduarve, Maccabi pääses suurest kaotusseisust

Žalgiris võõrustas teisipäeval 1999. aasta Euroliiga finaali kordusmatšis Bologna Virtust ning viis poolajal läbi klubi legendi Paulius Jankunase karjäärilõputseremoonia. "Olen väga õnnelik, et minu särk leiab tee lae alla nende suurepäraste inimeste kõrvale. See on suur au," kinnitas pea kogu 20 aastat kestnud karjääri jooksul Žalgirist esindanud ning 15 korral Leedu meistriks kroonitud Jankunas.

Piduliku õhtu krooniks kaotas Žalgiris avaveerandi küll kaheksa punktiga, aga võitis ülejäänud kolm perioodi ning kogu mängu lõpuks 68:65, lisades tabelisse kahe kaotuse kõrvale esimese võidu. Ignas Brazdeikis tõi võitjatele 14 ja Rolands Smits 13 punkti.

Võiduarve avas ka Valencia, kes oli võõrsil pingelise lõpu järel 92:91 üle Anadolu Efesist. Kolme mängu järel pole rõõmu saanud tunda veel Partizan, kes kaotas teisipäeval 75:80 Milano Olimpiale ning Müncheni Bayern, jäädes 73:84 alla Barcelonale. Fenerbahce võttis kindla, 84:63 võidu Lyoni üle.

Tel Avivi Maccabi lubas külla sõitnud Monaco teisel veerandajal 19 punktiga juhtima, aga tuli mängu tagasi ning lubas vastastel viimasel veerandajal visata vaid 11 punkti enda 26 vastu, võites 78:70. Wade Baldwin viskas 21 punkti ning lisas seitse lauapalli ja viis resultatiivset söötu.