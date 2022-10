Olympiakos alistas Sloukase lõpusekunditel tehtud viskest Madridi Reali

Olympiakos jätkab Euroliigas täiseduga, olles võitnud kõik seni toimunud kolm kohtumist. Realil oli veel võimalus mäng viigistada või isegi võita, kuid Walter Tavarese viimasel sekundil teele saadetud vise ei tabanud.

"Arvan, et üritasin palli vallates olla agressiivne," sõnas Sloukas. "Viimastel sekunditel on kõik väga oluline, nii et ma püüdsin olla agressiivne. Mõnikord skoorin, mõnikord mitte. Need on asjad, millega ma praktikas iga päev vaeva näen. Täna tabasin viimase viske ja olen uhke meie meeskonna võidu üle," lisas Sloukas.

Sloukase arvele jäi 14 punkti ja seitse lauapalli. Aleksandar Vezenkov tegi Kreeka klubi eest suurepärase esituse kui viskas 23 punkti ja võttis 12 lauapalli.

Reali poolelt oli parim Dzanan Musa 17 punktiga. Sergio Llull ja Walter Tavares toetasid teda 14 punktiga.

Real on Euroliigas alles 10. kohal, olles kolmest mängust võitnud vaid ühe. Olympiakos on kolme võiduga neljandal kohal. Eespool paiknevad Baskonia, Berliini Alba ja Fenerbahce, kes on samuti võitnud kõik kolm kohtumist.