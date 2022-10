Ibrahim Mukunga andis positiivse dopinguproovi

Kergejõustikus dopingupuhtuse eest hoolitsev ühendus Athletics Integrity Unit (AIU) on ajutiselt keelustanud Keenia jooksjal Ibrahim Mukunga Wachiral võistlemise, kuna tema dopinguproovist leiti keelatud ainet norandrosterooni.

The AIU has provisionally suspended Kenya's Ibrahim Mukunga Wachira for the Presence/Use of a Prohibited Substance (Norandrosterone) and his team-mate Keneth Kiprop Renju for the Presence/Use of a Prohibited Substance (Methasterone).



Details here: https://t.co/5W4EeNECxp pic.twitter.com/tg4itmtv1X