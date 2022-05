Mukunga võidutses Tartu Maastikumaratonil kuuendat korda

Otepää-Elva vahelisel trassil toimunud 24 km distantsile pani end kirja 768 jooksjat ja (kepi)kõndijat. Mõned päevad enne starti lisandus poolmaratoni stardinimekirja ka Eesti jooksuvõistlustel domineeriv keenialane Ibrahim Mukunga Wachira, kellele ei olnud vastast ka tänasel maastikumaratonil. Mukunga finišeeris Elvas ajaga 1:22.01. Talle järgnesid Rauno Laumets (+00.48) ning Bert Tippi (+02.47).

Mukunga nentis, et rada on talle juba tuttav ning selge. "See on mu lemmik rada ja tean seda hästi. Mõtlesin, et kui keegi hakkab lähemale tulema, siis olen valmis finišijooneni võitlema ja juurde veel panema," rääkis esikohamees.

Parima eestlasena lõpetanud Laumets ütles, et täna sai antud endast maksimum. "Nägin rajal kohati, et Mukunga tuleb lähemale, kuid kätte teda saada siiski ei õnnestunud. Küll aga sobib mulle hästi see maastik ja andsin endast maksimumi," nentis ta.

Naiste konkurentsis võidutses 24 km distantsil Kaisa Kukk (aeg 1:34.11), kes edestas Kadiliis Kuiva (+3.19). Kolmanda koha sai Maris Terno (+7.26).

Esikoha võitud Kukk rääkis, et alles laupäeval võistles ta Eesti meistrivõistlustel lühikeses krossis ning sai ka hõbemedali. "Eile tegin maksimaalse pingutuse ja tulin siia, et pärast kaheaastast pausi jälle Maastikumaratoni nautida. Küll aga läks kõik hästi, jooks õnnestus ning võitsin," rõõmustas Kukk.

Pikima, 42 km distantsi võttis täna ette 148 jooksjat. Võidu noppis Ülari Kais (2:41.47). Teisena lõpetas Revo Lumpre (+4.33) ja kolmandana Sander Linnus (+6.08). Naistest lõpetas esimesena Lilian Jõesaar (3:19.46), teine oli Klarika Kuusk (+7.19) ja kolmas Laidy Proosväli (+12.00)

Kokku registreerus Tartu Maastikumaratoni põhidistantsidele (42, 24, 10 ja 5 km) 1844 jooksjat ja kepikõndijat.

Järgmine Tartu Maratoni Klassiku sarja osavõistlus on 41. Tartu Rattaralli, mis toimub 29. mail.

Kõikide Maastikumaratoni tulemustega on võimalik tutvuda siin.