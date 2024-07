Eestis hulgaliselt jookse võitnud Mukunga sai kuueaastase võistluskeelu

Mukunga andis positiivse dopinguproovi 2022. aasta oktoobris, tema proovist leiti keelatud ainete nimekirja kuuluvat norandrosterooni, mis aitab kasvatada lihasmassi. Mukunga sõnul sai ta keelatud ainet rutiinsel arstiga kohtumisel.

Juunis määras AIU Mukungale tagasiulatuvalt kuue aasta pikkuse võistluskeelu, mis tähendab, et uuesti pääseks ta võistlema 2028. aasta oktoobris. AIU otsus on edasikaevatav.

"Ta oli [2022. aasta] suvel Keenias ja kuna tal põlv valutas, siis ta otsis ravi ja läks kohaliku arsti juurde. Arst olevat talle süstinud midagi, mille sisu ta ei teadnud," kommenteeris Nurme toona oktoobris "Ringvaates".

"Miks ma seda lugu usun, on seepärast, et ta põlv oli Keeniast naastes endiselt valus. Nii nagu ka kevadel. Talle tehti siin MRT-uuring, millest selgus, et tema põlvakedras on ristimurd. Kevadel püüdis ta seda lokaalselt ravida, aga siis läks ta suvel Keenias arsti juurde ja kui ta sügisel Eestisse naasis, siis tegi pildi," jätkas Nurme siis.

"Ma natukene tunnen seda Aafrika kultuuri ja see keskkond on võrreldes meiega hoopis teistsugune. Kui meil Eestis on kõikjal, näiteks haiglates, kõik alati kirjas, siis Keenias on see umbmäärasem. Näiteks külmetuse jaoks määratakse mõnikord kolme-nelja erinevat ravi, millest kaks on antibiootikumid. See on täiesti tavaline nähtus. Seepärast ma ei imesta, et kui Mukunga tahtis arstilt kõige tugevamat ravi ja arsti ütles, et see süst on kõige parem ravi, siis nii ka tehti. Seda kultuuri tundes ma pole üllatunud, et leiti selline lahendus."

"Ma ei kaitse Mukungat, aga saan öelda, et see kindlasti oli rumalus, et ta lasi neid aineid endale süstida. See on tema vastutus, tema peab karistuse vastu võtma," tõdes Eesti maratoonar siiski.