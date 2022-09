Mitmeaastase pausi järel toimunud kahe silla jooksu võitsid Nurme ja Maasik

Nurme (TÜASK), kes võitis Pärnus ka 2015. aastal, läks starti kindla võidusoosikuna. Juba esimestel kilomeetritel rivaalide Ibrahim Wachira Mukunga (TÜASK) ja Leonid Latsepovi (Sparta) maha raputanud tartlane läks distantsi teises pooles üha paremasse hoogu, suurendades järk-järgult edumaad. Lõpusirgele tuli Nurme uhkes üksinduses, saades ajaks uut rajarekordit märkiva 29.33. Teisena finišeeris Latsepov, kolmandana jooksu kuuekordne võitja Mukunga, ajad vastavalt 29.57 ja 30.12.

"Taastumine, mitte ainult füüsiline, vaid ka mentaalne, võtab ikka aega," rääkis Nurme. "Ent nagu näha, kõik, kes me Münchenis käisime – lisaks minule Kaur Kivistik ja Roman Fosti – on tugevast puust, sest jooksevad juba kohalikel võistlustel. Pärnu üritus on tasemel, olen siin aastaid käinud ja seda näinud," kiitis Nurme, lisades, et jooksukultuuri edendamine ei sõltu vaid atleetidest ja korraldajatest: "täna joostes nägin, et ala edendamine sõltub kohalikust kogukonnast terviklikult."

Naiste seas ei leidunud vastast esimest korda kahe silla jooksul triumfeerinud Maasikule (#headinimesed), kes sai kirja 35.03. Teiseks-kolmandaks platseerusid Pille Hinn (Sparta) 36.03 ja tema klubikaaslane Helen Bell.

"Läksin rajale lootusega isiklikku rekordit parandada: olnuksin rõõmus, kui saanuks 35 minuti piiri alistada," ütles Maasik, kes igapäevaselt jookseb staadionil. Võitja hinnangul sai talle saatuslikuks viimane kilomeeter, sest siis särts kadus. "Kui paar maanteejooksu veel teen, saavutan eesmärgi," arvas jooksja.

Kokku sai tulemuse kirja 1057 aktiivset: 853 jooksjat ja 204 käijat-kepikõndijat, kelles 149 läbis ajavõtuga raja. Kui nendele numbritele lisada avapäeva 133 Pärnu Õhtujooksul osalejat, 500 last ning neli ratastoolis liikujat, nautis liikumisrõõmu 1694 inimest.