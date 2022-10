Nurme treeningkaaslase dopingujuhtumist: pean ka endale tuhka pähe raputama

Mukunga positiivne dopinguproov tuli Nurmele üllatusena. "Adrenaliin on täiesti laes ja kui eile (teisipäeval - toim) see uudis minuni jõudis, siis olin ikka šokeeritud... võttis öösel une ära. Eks me nüüd kogume infot ja üritame aru saada, mis juhtus," ütles Nurme.

Mukunga dopinguproovist leiti keelatud ainete nimekirja kuuluvat norandrosterooni. "See pidavat olema selline steroid, mis aitab lihasmassi kasvatada ja luudel areneda. Eks ma guugeldasin täna nii nagu paljud teised eestlased, aga väga palju ma ei oska selle kohta öelda."

Nurme sõnul sai Mukunga keelatud ainet rutiinsel arstiga kohtumisel. "Tänaseks olen aru saanud niimoodi, et ta oli suvel Keenias ja kuna tal põlv valutas, siis ta otsis ravi ja läks kohaliku arsti juurde. Arst olevat talle süstinud midagi, mille sisu ta ei teadnud," avaldas Nurme, lisades, et ta usub Mukunga versiooni.

"Miks ma seda lugu usun on seepärast, et ta põlv oli Keeniast naastes endiselt valus. Nii nagu ka kevadel. Talle tehti siin MRT-uuring, millest selgus, et tema põlvakedras on ristimurd. Kevadel püüdis ta seda lokaalselt ravida, aga siis läks ta suvel Keenias arsti juurde ja kui ta sügisel Eestisse naasis, siis tegi pildi.

Ma natukene tunnen seda Aafrika kultuuri ja see keskkond on võrreldes meiega hoopis teistsugune. Kui meil Eestis on kõikjal, näiteks haiglates, kõik alati kirjas, siis Keenias on see umbmäärasem. Näiteks külmetuse jaoks määratakse mõnikord kolme-nelja erinevat ravi, millest kaks on antibiootikumid. See on täiesti tavaline nähtus. Seepärast ma ei imesta, et kui Mukunga tahtis arstilt kõige tugevamat ravi ja arsti ütles, et see süst on kõige parem ravi, siis nii ka tehti. Seda kultuuri tundes ma pole üllatunud, et leiti selline lahendus.

Kui ta ei teadnud, et see oli dopinguaine, siis ta ei näinud selles ka probleemi. Kui ta aga teadis... ma loodan, et ta ei teadnud. Ma ei saa tema eest vastutust võtta, aga ma saan tema öeldud sõnu edasi kanda. Ta ei teadnud, et selles süstis on dopinguainet."

Nurme tunneb Mukunga juhtumis ka natukene enda süüd. "Võib-olla olen ka ise süüdi, sest ma ei suutnud talle selgeks teha, et ükskõik, millist ravimit sa kasutad, seda peab kontrollima. Pean ka endale tuhka pähe raputama. Tundub, et olen temaga halba eeltööd teinud."

Nurme sõnul on dopingu tarvitamine Keenia spordis tõsine probleem. "See on väga suur probleem. Väga palju rikkumisi pannakse toime - nii tahtmatult kui ka tahtlikult. Ma ei kaitse Mukungat, aga saan öelda, et see kindlasti oli rumalus, et ta lasi neid aineid endale süstida. See on tema vastutus, tema peab karistuse vastu võtma."