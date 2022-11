Rohkete dopingujuhtumitega Keenia loodab võistluskeelust pääseda

Keenia valitsus palub rahvusvahelist kergejõustikuliitu WA), et nad ei keelustaks Keenial üleriigilistel võistlustel osalemist. Riik lubab tõhustada võitlust keelatud ainete kasutamise vastu pärast seda, kui mitmed Keenia riigi sportlased on dopingu tarvitamisega vahele jäänud.

Ida-Aafrika riik on maailmas tuntud oma kesk- ja pikamaajooksjate poolest, kes on võitnud arvukalt kuldmedaleid olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt ning püstitanud mitmeid rekordeid. Keenia oli 2020. aasta Tokyo olümpiamängudel kergejõustiku medalitabelis kolmandal kohal.

Keeniat on aastaid süüdistatud sooritusvõimet suurendavate ravimite laialdases kasutamises, kuid viimasel ajal on dopingujuhtumid muutunud väga sagedaseks.

Võistluskeelu tõttu ei saaks Keenia sportlased ülemaailmselt võistelda, seaks ohtu sportlaste plaanid 2024. aasta Pariisi olümpiamängudeks ja kahjustaks tõsiselt riigi mainet selles spordis.

"Me ei luba ebaeetilistel isikutel Keenia mainet dopinguga rikkuda," ütles Keenia spordiminister Ababu Namwamba reedel Twitteris. "Peame alistama dopingu ja selle kasutajad."

Valitsus teatas, et on järgmiseks viieks aastaks eraldanud dopinguvastaseks võitluseks viis miljonit dollarit, vahendas ajaleht Daily Nation.

Sel nädalal kirjutas Keenia valitsus rahvusvahelisele kergejõustikuliidule, et vältida võimalikku võistluskeeldu. WA pressiesindaja kinnitas kirja kättesaamist.

Otsuseid tegev nõukogu peaks väidetavalt kogunema järgmisel nädalal Roomas, kus tõenäoliselt arutatakse Keenia teemat.

Kergejõustikus dopingupuhtuse eest võitleva (AIU) andmetel on võistluskeelu all 55 Keenia sportlast ning lisaks neile on kaheksa ajutise keelu all.

Keenia on maailma kergejõustiku antidopingu reeglite kohaselt A-kategooria riik, mis tähendab, et selle sportlased peavad enne suurvõistlusi läbima vähemalt kolm etteteatamata, võistlusvälist uriini- ja vereanalüüsi. Maailmas on hetkel seitse A-kategooria riiki.

Keelatud ainete kasutamisega vahele jäänud keenialaste hulgas on ka 2021. aasta Bostoni maratoni võitja Diana Kipyokei.

Lisaks on dopingu tarvitamisega vahele jäänud ka eestlastele tuttav Ibrahim Wachira Mukunga.