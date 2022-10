Jefimova jätab lühirajahooaja vahele ja keskendub treeningutele

15-aastane Eneli Jefimova tegi suvisel pika raja hooajal Eesti ujumiskoondise parima tulemuse, kui saavutas MM-võistlustel 6. koha. Paar nädalat hiljem võitis ta juunioride Euroopa meistrivõistlustel kolm kuldmedalit, kuid haigestumine juuli lõpus tõmbas edasistele plaanidele kriipsu peale.

"Augusti me võtsime täiesti vabaks. Saatsime Eneli koju ravima ja puhkama. Ja peale seda paraku septembris Eneli uuesti haigestus, mistõttu meil jäi tegelikult ka september vahele. Treeningutega olemegi algust saanud teha kaks ja pool nädalat tagasi. Nüüd treeningud vaikselt juba käivad, aga hetkel on jah otsus, et lühirajahooaeg põhimõtteliselt jääb kõik vahele," ütles Jefimova treener Henry Hein.

Jefimova saab enda sõnul seetõttu rohkem koolile keskenduda. "Positiivne võib-olla on see, et ma saan rahulikult praegu koolile natuke rohkem keskenduda. Ja trenni teen ikka korralikult teistega ja võin lihtsalt rahulikult võtta praegu," ütles Jefimova.

Viimase pooleteist aasta jooksul on olnud väga palju tiitlivõistlusi ning seetõttu otsustas Jefimova koos treeneriga peagi algava lühiraja MM-i vahele jätta.

"Lühiraja MM-võistlused tegelikult me otsustasime juba enne kogu seda haiguste jada. Selle me otsustasime enam-vähem juuli alguses ära, et me jätame nüüd selle vahele. Ja põhipõhjus, mis oli, et viimase pooleteise aasta jooksul on neid suuri tiitlivõistlusi olnud nii palju, et me oleme kogu aeg põhimõtteliselt pidanud vormi hoidma. Aga nüüd, kuna kevadel hakkab peale ka olümpiakvalifikatsioon ja see on meie põhieesmärk, siis me otsustasimegi jätta praegu suuremad tiitlivõistlused vahele ja keskenduda puhtalt treeningutele, et teha järgmine samm Eneli arengus," ütles Hein.

Meie parimad meesujujad valmistuvad lühiraja MM-võistlusteks täie tõsidusega. Suvel ka pikas basseinis kõrget taset näidanud Kregor Zirk alustas uut hooaega sel nädalavahetusel Tšehhis ning esimesed tulemused pärast kolmenädalast kõrgmäestiku laagrit olid paljulubavad. Kui eelmisel sügisel tegi Rahvusvaheline Ujumisliiga võistluskalendri väga tihedaks, siis tänavu jäi kahe hooaja vahele veidi pikem paus.

"See hooaeg kindlasti saame rohkem treeningutele keskenduda. Eelmine aasta selleks ajaks juba mul oli mingisugune viis võistlust ma arvan tehtud ja praegu oli nüüd alles meil hooaja esimene start. Kindlasti see lükkab sellist võistlustunnetust või sellist õige võistlusrütmi otsimist nagu edasi veidi. Aga samas treeningute poolest on hea jällegi, et saab hea baasi alla ja treeningutele keskenduda," ütles Kregor Zirk.

Eelmisel aastal suutis Kregor Zirk väga pika hooaja lõpetada viienda kohaga lühiraja MM-võistlustel. "Ma ei tea, kas eelmise aastaga võrreldes on ettevalmistus parem või halvem. Eks me seda saame detsembri keskpaigas teada, aga kindlasti anname treeningutel ja võistlustel endast parima ja siis MM-il juba näeme," lisas Zirk.

Euroopa lühiraja meistrivõistlustel 5. ja MM-võistlustel 7. koha saavutanud Armin Evert Lelle tegi hooaja esimesed stardid samuti sel nädalavahetusel Tšehhis. Temagi otsustas tänavu koostööd alustada Kregor Zirgi kauaaegse treeneri Tom Rushtoniga.

"Tundsin, et oli muutust vaja minu treeningutes. Ja siis oli hea võimalus liituda sellise rahvusvahelise väga tugeva grupiga. Nii et haarasin kinni ja läksin. Ikka tahaks tulemusi korrata, uuesti finaali saada, aga eks ole näha. See treenerivahetus kindlasti annab omad mõjutused. Ei oska öelda, kas ta läheb siis veel paremaks või äkki läheb korraks veel natuke alla," ütles Lelle.

Tšehhist sõidavad Lelle ja Zirk hooaja esimesele MK-etapile Berliini. Pärast seda tuleb Zirk treenima Eestisse ning rohkem võistelda sooviv Lelle teeb kaasa ka MK-etapid Kanadas ja USA-s. Seejärel ootab ees ühine treeninglaager Hongkongis.

Meie esisprinter Daniel Zaitsev valmistub MM-iks Eestis. Paar välivõistlust on plaanis - neist esimene järgmisel nädalal Slovakkias.

"Meil natuke muutusid treeningud. Meil on nüüd rohkem veetreeninguid - 10 korda ujume nädalas ja praegu lõpetamegi aeroobset baasi ja järgmisest nädalast juba hakkab raskem töö pihta. Hetkel on kõik hästi läinud, olen osalenud kõikides trennides, haigusi ei ole olnud," ütles Zaitsev.

Kuigi suvehooaeg lõppes loodetust kehvemate tulemustega Euroopa meistrivõistlustel, ootab Zaitsev edukat aasta lõppu. Mullusel MM-il ujus ta koguni kolmes poolfinaalis.

"Kindlasti suhtun optimistlikult, sest minu tugevam külg ongi just lühirada. Mul on hea start, head veealused pöörded. Treeningi selle nimel, et midagi head näidata, enda isiklikke tulemusi parandada. Ja nagu kogemus näitab, et kui ma isiklikke ujun, siis poolfinaalikoht on kindlustatud," lisas Zaitsev.