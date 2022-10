Kregor Zirk Berliini MK-etapi eel: enamik tipud on kohal

Eesti parim meesujuja Kregor Zirk osaleb sel reedel Saksamaal, Berliinis algaval selle hooaja esimesel ujumise MK-etapil, kuhu on kohale tulemas ka enamik maailma tippe. Eestlasel on plaanis ujuda kolmel distantsil.

"Plaanis on ujuda 200 vabalt, 400 vabalt ja 200 liblikat. Hooaja esimene start on tegelikult juba tehtud. Eelmisel nädalal sai Tšehhis võisteldud, aga nüüd saab esimest korda kohe märjaks tehtud MK-sarjas," ütles Kregor Zirk.

Zirgi sõnul on Berliinis enamik tippe stardis ning eriti tugevalt on esindatud Itaalia koondis. "Peamine eesmärk on tugevas konkurentsis normaalselt võistelda. Seda pole alates augustist teha saanud. Lühiraja hooaeg on natuke teistsugune ja ootan huviga seda. Enamik tipud on kohal. Kohapeal on Chad le Clos, Alberto Razzetti, kes siis minu põhialal lühiraja MM-il olid medalimehed. Itaalia koondis on väga kõvade ujujatega esindatud," ütles Zirk.

Oma vormi hindab Zirk heaks, kuid tippvormi veel kindlasti saavutatud pole. "Hooaeg on ilusti alanud. Saime korraliku treeninglaagri tehtud kõrgmäestikus ja nüüd oleme vaikselt vormi üritanud hoida. Praegu mina tunnen hästi ennast. Kindlasti pole see mu tippvorm praegu," kommenteeris Zirk.

Zirgi sõnul on ujumises kõik omavahel pigem sõbrad ning läbisaamine üksteisega on hea. "Enamik tipud on mul väga head sõbrad tegelikult. Kõik on väga sõbralikud ja saavad omavahel läbi. Aukartust ei ole ja ongi tore sõpru näha, keda pole ammu näinud ja saab koos ujuda," ütles Zirk.

Peale Berliini MK-etappi on eestlasel plaanis ka mõni nädal Eestis treenida, kuid seejärel suundutakse jälle treeninglaagrisse, kus antakse viimane lihv lühiraja MM-iks. "Peale Berliini treenin kodus mõned nädalad, ehk siis Eestis ja siis suundun Hongkongi treeninglaagrisse umbes neljaks-viieks nädalaks ja sealt lendame juba Austraaliasse, kus toimub lühiraja MM," lisas Zirk.