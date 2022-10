Kregor Zirk pälvis MK-etapi avapäeval kuuenda koha

Hommikul eelujumistes 400 m vabaltujumise distantsi ajaga 3.44,50 läbinud eestlane parandas finaalis enda tulemust ligi kahe sekundiga ja sai kirja aja 3.42,64, mis andis talle kuuenda koha.

"Finaalis tundsin end tunduvalt paremini kui hommikul," sõnas Zirk peale finaali. "Kolmenädalane kõrgmäestikulaager läks edukalt ja kuigi me eraldi ettevalmistust MK-etapiks ei teinud, siis tulemused on sellised nagu me ootasime," lisas Zirk.

Finaali võitis Lõuna-Aafrikat esindav ujuja Matthew Sates ajaga 3.36,30, kellele järgnesid Kieran Smith (3.37,27) ja Danas Rapsys (3.40,36). Eestlase aeg 3.42,64 tähistab tema karjääri paremuselt seitsmendat resultaati. Eesti kõigi aegade edetabelis kuulub tema nimele sel distantsil 20 kõige kiiremat aega.

"Olen avapäevaga rahul ja ootan huviga juba järgmiseid starte," lausus Zirk, kes hüppab veel vette 200 m liblik- ja vabaltujumises. "Väga paljud riigid on siia tulnud suurte koondistega ja atmosfäär ujulas on viis pluss, väga mõnus on taas võistluskarussellil tiirelda."