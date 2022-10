Maailma esireket jõudis tänavu kaheksandat korda finaali

Swiatek võitis enam kui kaks ja pool tundi kestnud matši 6:7 (7), 6:2, 6:4. Poolatar teenis oma kümnenda järjestikuse võidu ja jõudis käimasoleval hooajal kaheksandat korda WTA turniiri finaali. Swiatek pole tänavu kordagi finaalis kaotanud.

Pühapäeval kohtub maailma esireket Tallinnas võidutsenud Barbora Krejcikovaga (WTA 23.), kes sai teises poolfinaalis jagu Wimbledoni võitjast Jelena Rõbakinast (WTA 26.).

"Tean, et finaal tuleb väga tasavägine. Barbora mängib natukene teistmoodi kui minu tänane (laupäevane - toim) vastane, nii et taktikaliselt pean olema valmis. Tegelikult mul pole vahet, kas see on finaal või mõni muu voor, ma alati annan endast kõik," ütles Swiatek pärast poolfinaali.

Swiatek on võitnud mõlemad varasemad kohtumised. Eelmise aasta märtsis võttis Swiatek Miamis Krejcikova vastu 6:4, 6:2 võidu ning kaks kuud hiljem jäi poolatar Roomas peale tulemusega 3:6, 7:6 (5), 7:5.