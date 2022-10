Raudla Kotsarist: Maik on näidanud end vaimselt tugeva sportlasena

Maik-Kalev Kotsar üllatas oma Euroliiga debüüdil väga hea esitusega, visates 21 punkti ja võttes üheksa lauapalli.

"Kas ta nüüd šokeeriv oli, aga üllatav kindlasti. Vaatamata sellele, et kõikjale, kuhu Maik on oma karjääri jooksul mängima läinud, on ta jõuliselt jala maha pannud ja jälje jätnud. Eile nägime seda taaskord Euroliiga tandril," ütles korvpalliekspert Siim Raudla.

Euroliiga debüüdil Valencia vastu tundus, et väga hästi toimis koostöö Kotsari ja ameeriklase Darius Thompsoni vahel.

"Ma ütleks katete panek on tal Ameerikas väga korralikult välja drillitud, kuidas ta kasutab ära kogu oma keha, kuidas ta end positsioneerib. Need 11 söötu tulid väga paljugi meie mehe pealt," sõnas Raudla.

Raudla sõnul on Kotsar vaimselt tugev mängija. "Maik on näidanud end vaimselt väga tugeva persooni ja sportlasena. Tal on kõik olemas, et olla seal liigas tugev tegija. Anname aega ja ärme ootusi liiga kõrgeks keri," kommenteeris Raudla.

Teine Eesti korvpallikoondislane, kes samuti Baskonia ridadesse kuulub on Sander Raieste, kes oli 11-liikmelisest koosseisust ainuke, kes platsile ei pääsenud.

"Sander oli eile ainuke, kes väljakule ei pääsenud. Tema kohale klubis on konkurents kõige suurem. Usun, et Sander oma võimalused kätte saab," ütles Raudla.

Raudla ei ennusta Baskoniale põhiturniiril kõrget kohta. "Ennustused on paigutanud Baskonia põhiturniiril tahapoole. Eilne võit oli kõigi jaoks üllatus. Loodame, et see koht saab olema kõrgemal. Ma ei usu, et nad sel hooajal play-off'i kohtade peale mängima hakkavad," kommenteeris Raudla.

Favoriidiks pakub Raudla Madridi Reali, kes jäi eelmisel hooajal Euroliiga finaalis alla Anadolu Efesile. "Paneks enda favoriidiks Real Madridi. Mulle tundub, et nende liinid stardipakkudel on kõige paremini komplekteeritud," sõnas Raudla.