NBA drafti eeldatav esimene valik tegi hooaja avamängus kaksikduubli

18-aastane ja 220 sentimeetrit pikk Wembanyama viskas reede õhtul Metropolitans 92 kasuks 23 punkti, haaras 10 lauapalli ja tegi kolm viskeblokeeringut.

Vaatamata Wembanyama suurepärasele esitusele pidi Metropolitans siiski tunnistama Gravelines-Dunkerque'i 85:73 paremust. Võitjate parimana viskas Justin Robinson 18 punkti.

Kahes ülejäänud reedel mängitud kohtumises alistas Blois Basket võõrsil 94:90 Roanne'i ning Dijon Basket sai koduväljakul 87:76 jagu ESSM Le Portelist.

