Kallus Tallinna WTA turniiri telgitagustest: täiesti teine maailm

"Viimased kolm-neli päeva olen igal päeval umbes kaheksast hommikul kuni üheni öösel toimetanud, turniir on vaja panna valmis, tegeleda mängijatega, kes jõuavad öösel või varahommikul lennujaama. Meil on tõesti iga päev käed-jalad hommikust õhtuni tööd täis," tunnistas Värnik.

"Olen korraldanud päris palju erinevaid tenniseturniire, Fed Cupi ja Davis Cupi kohtumisi, aga see mastaap ja maht, mis WTA turniiriga kaasneb, on midagi hoopis muud," nõustus Kallus. "Kuskil 700 inimest on kogu selle protsessiga seotud, see on midagi hoopis teistmoodi."

Värnik töötab Tallinna WTA turniiril vabatahtlike juhina. "Mul on 120 vabatahtlikku, sinna sisse ei ole arvestatud pallilapsi, neid on veel eraldi 70. Kõik need 120 vabatahtlikku koolitasin, õpetasin," rääkis ta. "Enamik nendest töödest on iseenesestmõistetavad, millest saab viie minutiga aru, aga mõned, näiteks akrediteerimine, on natuke keerukamad. Või siis ka kogu transpordiosaga tegelev logistikajuht on ka vabatahtlik. Mõned asjad on keerukad, mõned mitte, aga ilma vabatahtliketa seda turniiri ei toimuks."

"Meil on alati vabatahtlikud lennujaamas kohal, meil on seal eraldi WTA laud, kus nad võetakse vastu ja umbes kümne minuti jooksul, aga pigem täpselt maandumiseks eeldatakse, et on neil auto ees, mis viib nad kas hotelli või keskusesse," kirjeldas Värnik nõudeid. "Ja see auto meie turniiril on Porsche, nad saatsid oma sõitjad ja autod, nad sõidutavad mängijaid terve turniiri jooksul."

Kalluse sõnul oli väga suur tung turniirile pallilapseks saamiseks, väljavalitute koolitamist alustati juba juunikuus, sest töö on väga vastutusrikas. "Mõned päevad tagasi oli Anetil (Eesti esireket Anett Kontaveit – toim) kohtumine pallilastega, kes tegelikult ei pääsenud turniirile. Ega see ei ole nii lihtne," tõdes Kallus. "Anett rääkis, kuidas ta ise kunagi nautis pallilapsena töötamist. Tavaliselt need tublid pallilapsed on ka ise head tennisemängijad. Sul peab olema väga hea reaktsioon, pead olema distsiplineeritud, sa pead kannatama, ei tohi liigutada seal. Mängud võivad ka väga pikad olla, nad küll vahetavad seal koosseise, aga see on lastele korralik väljakutse."

Varasemast hoopis teistsugune kokkupuude on korraldajatel ka reketite keelestamisega. "Meil on siia kohale tulnud väga tähtis mees Mark, kes on Euroopa keelestusassotsiatsiooni president ja kes teab keelestusest absoluutselt kõike. Siia on kohale toodud ka spetsiaalne Prantsusmaa lahtiste värvides keelstusmasin, mida on maailmas ainult paarkümmend tükki," sõnas Kallus. "Ta rääkis loo, kuidas Wimbledonis sadas viis päeva vihma ja Roger Federeri reketeid keelestati iga päev. Sellisel tasemel mängijatel on võib-olla 12 reketit ja kasutatakse naturaalkeelt, mis ilmastiku ja niiskusega mängib ja kui sa ka mängida ei saa, siis reketid lähevad ikka keelestusse. Nii et viis päeva järjest lihtsalt keelestati 12 reketit. Maailma tipptasemel on need asjad natuke teistmoodi."

"Jah, see keelestus maailma tipptasemel on täiesti teine maailm, sürr lausa," nõustus Värnik.

Aga tänu Tallinna turniirile on ka eestlastel võimalik tippudelt õppida. "Meil oli enda kohalik keelestaja, Eesti poiss, kes läbis alguses videokoolituse ja vaadati, kas ta kvalifitseerub. Mark ütles, et tal on mõned vead, aga ta tuli kolm päeva varem ja koolitas ta välja. Nii et see Eesti poiss on ainuke, kes pääses sinna tiimi keelestama turniirile," rääkis Kallus.

Tallinna WTA turniir algab juba laupäeval kvalifikatsiooniga, mida kuni 18-aastased pääsevad tasuta vaatama. "Meie Tallinna turniiri tase on väga kõva, julgeks öelda," arutles Kallus. "Meil on kvalifikatsioonis 11 esisajamängijat, tavaliselt on see sellise taseme turniiri põhitabeli tugevus enam-vähem. Nii et homme juba algab kõva action pihta!"