Kontaveit tunneb Tallinna turniiri kõva koosseisu üle heameelt

Viimati mängis 26-aastane Kontaveit mitme nädala eest USA lahtistel, kus jõudis teise ringi, aga kaotas seal kolmes setis hüvastijätuturniiri teinud ala suurkujule Serena Williamsile.

"Peale seda mängu tulin koju ja keskendusin rohkem üldfüüsilise treeningutele. Viimase nädala olen ka tennist juurde pannud. Niimoodi see valmistumine on käinud," kommenteeris Kontaveit pühapäeval Eesti ajakirjanikele.

Tallinnas on tal mitmeid tugevaid konkurente. Teiste seas tänavu Wimbledoni võitnud kasahhitar Jelena Rõbakina, olümpiavõitja Belinda Bencic, Prantsusmaa lahtiste võitjad Jelena Ostapenko ja Barbora Krejcikova ning veel mitmed tipud.

"Ma olen isegi mõelnud, et väga äge line-up on. Väga kõva turniir," kommenteeris Kontaveit. "Aasta lõpus ei ole turniire nii palju ja see soosis seda. Väga tore, et selline kõva turniir tuleb."

Ta ei usu, et kodune turniir annab mängupaiga osas võrreldes vastastega väga suured eelised. "Ma olen saanud siin juba harjutada. See klubi on minu jaoks tuttav," lausus ta.

"Olen siin juba nädal aega trenni teinud ja saan veel teha. Kui lähed välismaale võistlema, siis on mõned päevad trenni ja enamasti mitte mänguväljakutel."

"See on võib-olla väike eelis, aga kui mängimiseks läheb, siis kõik tüdrukud on palju mänge mänginud ja siia tuleb väga heas vormis väga tugevaid konkurente," ütles eestlanna. "Pisikesed eelised on nii pisiasjad - kui läheb mängimiseks, peab lihtsalt teisest parem olema."

Mullune sügis oli Kontaveidi jaoks äärmiselt edukas. Kõrge edetabelikoha hoidmiseks tuleks nüüd sama teha. "Iga turniir oleks vaja võita - see oleks väga hea," naeris Kontaveit. "Aga ma üritan sellele mitte mõelda.

"Loomulikult tahan, et mul läheks iga turniir hästi, aga ma võtan mäng-mängu haaval. Kõige tähtsam on minu jaoks, et kodus mängimise võimalust nautida. Ma arvan, et see on eriline kogemus mulle. See on minu jaoks kõige tähtsam ja järgmised kolm turniiri - sellele mõtleme peale Tallinnat."