Tallinna WTA turniir tervitab külalisi uhke sissepääsuga

Kauaoodatud koduse tenniseturniirini on jäänud vaid loetud päevad ning Tondi spordikeskuses käivad viimased ettevalmistused. Kahe mänguväljaku äärde on kerkinud tribüünid, kuhu mahub veidi üle 2200 pealtvaataja ning turniiri ajaks on tekitatud ka uus ja uhke sissepääs.

"Me tahaksime, et publik, kes siia saali tuleb, satuks kõigepealt suurde avatud alasse ja me ehitame selle jaoks täiesti eraldi Tere tennisekeskuses oleva vaiba tennisehalli selleks avatud alaks, kogu see sissepääs hakkab olema maja tagumisest küljest," rääkis ERR-ile Tallinna WTA turniiri korraldaja Riho Kallus.

Kokku on turniiriks vaja ligi 5000 spetsiaalse kontrolli läbinud tennisepalli. Alles suvel tekkis aina suureneva nõudluse ja tarneahela probleemide tõttu maailmas pallide puudus, kuid õnneks leidsid Tallinna turniiri korraldajad probleemile lahenduse ning nüüd on otsustatud pallid peale turniiri anda kohalikele tenniseklubidele.

"Tegelikult neid palle poest ei saa, nad on läbinud väga spetsiaalsed kontrollid, et need WTA turniirile kõlbaksid ja oleksid nii-öelda õiged pallid. Ja neid palle on meil ligi 5000, 65 kasti," demonstreeris Kallus ETV spordisaatele turniiripalle.

Kui Eesti mängijaid leiab juba võistluskeskuses treenimas, siis konkurendid hakkasid Tallinnasse saabuma kolmapäeval.

"Kõige suuremad ässad on juba mitu päeva kohal, Anett Kontaveit treenis natuke aega tagasi. Kaia Kanepi teeb praegu trenni, loomulikult meie kolmas ja neljas reket Elena Malõgina ja Maileen Nuudi. Esimesed sportlased väljaspool Eestit hakkavad täna saabuma," sõnas Kallus.

Tallinn WTA turniir algab kvalifikatsioonimängudega juba sel laupäeval.