Ukraina tennisist jääb Tallinna WTA turniirilt eemale

Jastremska teatas, et tema osalemine Ostrava turniiril, mis toimub 3. oktoobrist 9. oktoobrini, on samuti kahtluse all.

"Tere kõigile, kiire teadaanne. Plaanisin mängida Eestis ja Ostravas, kuid pärast randmele testide tegemist, millega on mul probleeme olnud viimased kümme päeva, otsustasin naasta Odessasse ja saada seal ravi oma arsti juures. Loodan, et olen Ostrava turniiriks terve, kuid ma pole selles kindel. Aitäh, hoian teid kursis," kirjutas Yastremska sotsiaalmeedias.

Tallinnas toimuv WTA tenniseturniir algab kvalifikatsioonimängudega 24. septembril.