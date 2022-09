Vormel-1 järgmine hooaeg tuleb rekordiliselt pikk

Võrreldes tänavuse hooajaga lisanduvad järgmisest hooajast vormel-1 MM-sarja kalendrisse uue tulijana Las Vegase GP, viimastel aastatel koroonapandeemia tõttu ära jäänud Hiina GP ja tänavu jalgpalli MM-i tõttu ära jääv Katari GP. Käimasolevast hooajast on Prantsusmaa GP ainus, mida järgmisel hooajal ei sõideta.

"Meil on väga hea meel, et vormel-1 jätkab tugeva hooga. Saame oma kirglikele fännidele tuua segu uutest ja põnevatest kohtadest, nagu näiteks Las Vegas, koos palavalt armastatud võistluspaikadega Euroopas, Aasias ja Ameerikas," sõnas MM-sarja tegevjuht Stefano Domenicali.

2023. aasta hooaeg algab 5. märtsil Bahreinis ja lõpeb 26. novembril Abu Dhabis.

Vormel-1 MM-sarja 2023. aasta kalender:

Introducing the 2023 F1 Calendar



Get set for a record-breaking 24 races next season!#F1 pic.twitter.com/t6Jl521H1G