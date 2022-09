Evenepoel võitis oma esimese suurtuuri, viimasel etapil triumfeeris Molano

Vuelta 21. etapi eel oli põhimõtteliselt selgunud tuuri üldvõitja, kuna viimane etapp on iseloomult pigem pidulik ning seal on praktiliselt võimatu aega tagasi võita. Seega oli Evenepoelil vaja ainult lõpuni sõita.

Etapp sõideti siledamal pinnasel ning see eeldas ka sprinterite finišit. Lõpus käis vägev heitlus kahe UAE Team Emiratesi ratturi ja Mads Pederseni (Trek-Segafredo) vahel, kuid lõpuks jäi ette siiski Molano, edestades Pederseni ning meeskonnakaaslast Pascal Ackermanni.

"Ma ei tea, mis mu peas ja kehas praegu toimub. See on hämmastav," ütles Evenepoel pärast viimast etappi. "Kõikidele kriitikutele ja halbadele kommentaaridele, mis ma pärast eelmist aastat sain, vastasin vist oma sõiduga. Olen nii palju tööd teinud, et olla siin parimas vormis," lisas Evenepoel.

22-aastane Evenepoel on pärast 44 aastat esimene Belgia rattur, kes suutnud võita suurtuuri. Teise koha sai hispaanlane Enric Mas (Movistar), kaotades võitjale kahe minuti ja kahe sekundiga. Kolmanda koha teenis üldarvestuses Juan Ayuso Pesquera (UAE Team Emirates; +4.57).